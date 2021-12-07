Duygularımızı yönetme konusunda her zaman başarılı olmayabiliriz. Stres seviyemizi kontrol etmek de buna dahildir ancak fazla stresin çok büyük zararları olduğunu biliyor muydunuz? Stres; depresyon, panik atak, anksiyete gibi etkilerin yanı sıra kanser hastalığına kadar uzanan rahatsızlıklara sebep olabilir.

Yoğun bir çalışma temposuna sahipseniz, son dönemlerde başınıza hiç olmadık işler açılıyorsa veya zor durumda kalıyorsanız, strese girmek hemen hemen kaçınılmazdır. Herkes dönem dönem stres anları yaşar ancak stresi kontrol edememek, zamanla büyük hastalıklara yol açarak sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilir.

Bazı belirtileri olan stres, aslında çoğu zaman hissettiğimiz ancak bir süre sonra içerisinden çıkabildiğimiz bir durum. Lakin bazen bu duyguyu o kadar sert yaşıyoruz ki, nedensizce bir türlü içinden çıkılamayacak bir durum gibi gelebiliyor. Sizler için stres nedir, belirtileri nelerdir, nasıl hastalıklara yol açar ve stresimizi nasıl azaltabiliriz gibi sorulara yanıt vereceğiz.

Fiziksel ve psikolojik tepkimiz: Stres nedir?

Stres, bir takım olumsuzluklar yaşanması durumunda vücudun etkilenerek fiziksel veya psikolojik tepkiler göstermesi olarak açıklanabilir. Vücudumuz sürekli olarak tetiktedir ve tehditler ile olumsuzluklardan korunmak ister, dolayısıyla dış baskılara karşı tepki uygular. Bu baskılar beklenmedik anlarda geldiğinde veya duygularımızı, benliğimizi tehdit ettiğinde stres tetiklenir.

Stresin vücudunuzda ve davranışlarınızdaki belirtileri nelerdir?

Stresin vücudumuzdaki etkileri: Baş ağrısı Göğüs ağrısı Kas ağrıları Yorgun ve bitkin hissetmek Uyku problemleri Mide bozuklukları

Stresin davranışlarımızdaki ve modumuzdaki etkileri: Motivasyon ve odak kaybı Bunalmışlık hissi Fazla öfke ve tahammül güçlüğü Depresyon Alkol, uyuşturucu ve sigara isteği Fazla veya çok düşük iştah İçine kapanma



Belirttiğimiz gibi stres, vücudun dış baskılara verdiği fiziksel veya psikolojik tepkilerdir. Stresin vücudumuzdaki en yaygın etkileri uyku problemleri ile buna bağlı olarak yorgun ve bitkin hissetmektir. Yoğun ve sürekli baş ağrısı da stresin getirdiği en yaygın fiziksel etkilerden biridir.

Stresin bir başka etkisi de motivasyon ve odak kaybıdır. Bunun yanı sıra stresini kontrol edemeyen kişilerde alışkanlıklara bağlı olarak alkol, uyuşturucu veya sigara isteğinde artış görülebilir. Stresli geçen dönemlerde içe kapanma, sosyal çevreyle uyum kuramama ve depresyon hali de görülür.

Stresin neden olabileceği hastalıklar:

Kalp hastalıkları

Kanser

Diyabet

Anksiyete

Virüslere karşı dayanıksızlık

Kalp hastalıkları:

Yapılan araştırmalara göre uzun süre devam eden ve kontrol altına alınamayan stres, kalp krizlerine yol açıyor. Bunun yanı sıra sürekli devam eden stres zamanla kalbi yıpratarak zarar verebilir ve bu da farklı sağlık sorunlarına yol açabilir.

Kanser:

Evet yanlış duymadınız, stresin tetiklediği hastalıklardan biri de kanser türleridir. Bunun asıl sebebi, daha önce de bahsettiğimiz gibi stresin vücudun bağışıklık sistemini negatif yönde etkilemesidir. Uzun süreli stres vücudun direncini kırar ve bu da kanser gibi büyük bir hastalığa karşı vücudun savaşamaması anlamına gelir. Stresini kontrol edemeyen kişiler yüksek oranda kanser hastalığına yakalanma riski taşır.

Diyabet:

Aslında stres direkt olarak diyabete sebebiyet vermiyor ancak vücudun strese karşı verdiği tepkilerden biri de kan şekeri üzerinde oluyor. Stres, vücuttaki kan şekeri seviyesinin bir anda aşırı yükselmesine veya düşmesine sebebiyet verebilir. Bu da özellikle diyabet hastaları için fazlasıyla zararlı bir durum.

Anksiyete:

Kaygı bozukluğu olarak da bilinen anksiyete, strese sahip kişilerin çoğunun karşılaştığı psikolojik bir rahatsızlıktır. Gerginlik ve korku ile kendini meydana çıkaran anksiyete, yüksek stresle birleştiğinde kişide panik atak krizlerine yol açabilir.

Virüslere karşı dayanıksızlık:

Yüksek ve uzun süreli stres, vücudun dayanıklılığını ve bağışıklık sistemini fazla derecede zayıflatır. Bu durum, stres yaşayan kişilerin daha sık hastalanmasına ve yaygın virüslerden daha çabuk etkilenmesine neden olur. Özellikle kanser gibi büyük hastalıklara karşı vücut daha dayanıksız olacağından uzun süreli stresten kaçınılması şarttır.

Stresi yönetmenin yolları:

Yakın arkadaşlarınız ve ailenizle vakit geçirin,

Düzenli olarak egzersiz yapın,

Meditasyon veya yoga gibi rahatlatıcı aktiviteler yapın,

Kitap okumak, müzik dinlemek veya şarkı söylemek gibi hobilerinize zaman ayırın,

Eğer stresinizi kendiniz kontrol altına alamıyorsanız, bunun için destek alın.

Eğer stres belirtilerine sahipseniz, bu durumun kontrolden çıkmaması için yakın arkadaşlarınızla ve ailenizle iyi vakit geçirmek size iyi gelecektir. Bunun yanı sıra düzenli olarak egzersiz yapmak da hem fiziksel hem de psikolojik olarak sağlığınızı olumlu yönde etkileyerek sizlere motivasyon sağlayabilir.