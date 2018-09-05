Dünya'dan Daha Fazla Su Bulunan Gezegenler Keşfedildi

Bir grup bilim insanı, gerçekleştirdikleri bir araştırmada yeni keşfedilen TRAPPIST-1 yıldız sistemindeki 7 gezegenin kayaç yapıda olduğunu ve bolca su barındırdığını keşfetti.

Uzayda su arayışı bildiğiniz üzere oldukça kritik bir konu çünkü yaşam arayışının kilit noktası da gezegenlerin su bulundurmasıyla büyük oranda ilişkili. Hal böyle olunca da bilim insanları bu konuyla ilgili pek çok araştırma gerçekleştiriyor. Konuyla ilgili son gelişmeler ise İsviçre'nin Bern Üniversitesi'nden gök bilimci Simon Grimm'in liderliğindeki ekipten geldi.

Araştırma ekibi, 2016 senesinde keşfedilen TRAPPIST-1 sistemindeki öte gezegenlerin kütle ve kompozisyonlarına dair incelemeler gerçekleştirdi. İncelemeler esnasında gezegenlerin yörüngesindeki yıldız ile Dünya arasında gözlemlenebilir olduğu "geçiş zamanı varyasyonlarını" (TTV) referans alan bilim insanları, 7 öte gezegenin kütlelerinin büyük oranda kayaçlardan oluştuğunu ve bazı gezegenlerin kütlesinin %5'e varan oranlarda su barındırdığını keşfetti.

Dünya'dan 40 ışık yılı uzaktan bulunan TRAPPIST-1 sistemindeki gezegenlerin üçü, ilk kez Avrupa Güney Gözlemevi'nin Geçiş Halindeki Gezegen ve Gezegensiler Küçük Teleskobu (TRAPPIST) tarafından keşfedilmişti. Sonrasında ise NASA, yaptığı incelemeler sonucunda sistemde toplam 7 gezegen olduğunu, bunların hepsinin de canlı yaşamının ortaya çıkmasına müsait olduğunu açıkladı.