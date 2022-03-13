Subaru, Artık Benzinli WRX STI'ın Üretilmeyeceğini Açıkladı

Dev otomobil üreticisi Subaru, artık içten yanmalı WRX STI üretilmeyeceğini duyurdu. Geçtiğimiz aylarda ilk elektrikli aracını duyuran şirket, yeni nesil WRX STI'ın elektrikli olabileceğini de sözlerine ekledi.

İklim değişikliği sebebiyle oluşan etkilerin hızla yükseldiği şu günlerde, sera gazı salınımına en çok neden olan alanlardan biri olan otomotiv sektörü, ‘gelecek’ olarak görülen elektrikli araçlara yatırımlarını artırmaya çalışıyor. Sektörün devleri, önümüzdeki yıllarda içten yanmalı motorlu araçlardan vazgeçerek tamamen çevre dostu tam elektrikli araçlar satmayı planlıyor.

Japonya merkezli otomobil üreticisi Subaru da bu markalardan birisi. Geçtiğimiz aylarda sizlerle paylaştığımız bir haberde markanın, ilk elektrikli otomobili Solterra SUV’un tanıtarak elektrikli araç piyasasına giriş yaptığını paylaşmıştık. Şimdi ise şirketten markanın sevilen araçlarından WRX STI ve elektrikli araçlara geçiş hakkında önemli açıklamalar geldi.

Artık içten yanmalı WRX STI üretilmeyecek

Subaru tarafından geçtiğimiz cuma günü yapılan basın açıklamalarında, dev şirketin artık benzinli WRX STI üretmek gibi planlarının olmadığından ve yeni neslin elektrikli olabileceğinden bahsedildi, “Subaru, yeni nesil WRX STI için elektrifikasyonun da içinde bulunduğu fırsatları araştırıyor. Aynı zamanda yeni nesil içten yanmalı WRX STI motor artık üretilmeyecek.”

Şirket, bu değişikliğin nedeninin ise sera gazlarının azaltılması ve sıfır emisyonlu araçlar üretme çabalarının artırılması için olduğunu ifade etti. Bunun yanı sıra Kurumsal Ortalama Yakıt Ekonomisi (CAFE) düzenlemelerine ayak uydurmanın da bu kararda etkili olduğu belirtildi.