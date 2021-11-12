Subaru’nun İlk Elektrikli Otomobili Solterra SUV Tanıtıldı

Subaru, elektrikli otomobil piyasasına iddialı bir giriş yapıyor. 2022 yılında Avrupa, ABD ve Kanada’da satışa sunacağı Solterra modelinin güçlü bataryası 530 km’lik bir menzil sunabiliyor. Ayrıca aracın genel tasarımı da oldukça etkileyici.

Geleceğin enerji kaynağı olan elektriğe geçiş katlanarak büyümeye devam ediyor. Otomobil sektöründe olduğu gibi havacılık sektöründe de büyük gelişmeler yaşayan elektrik enerjili araçlar ekibine bir yeni üye daha ekleniyor. Subaru, 2022 yılında Avrupa, ABD ve Kanada’da satışa sunacağı ilk elektrikli modeli Solterra’yı tanıttı. Subaru Solterra SUV olarak adlandırılan model, hem önden çekişli hem de dört çeker olarak satışa sunulacak.

Modelin önden çekişli otomobillerinde yer alan 71.4kWh gücündeki batarya, yaklaşık olarak 530 km’lik bir mesafeyi kat edebilecek seviyede. Dört çeker modellerde de aynı batarya bulunuyor ancak bu mesafe 460 km olarak belirtildi. Bataryanın azaldığı durumlarda ise DC hızlı şarj ile 150kW güce kadar şarj edilebiliyor. Şarj süresinin tam olarak ne kadar olacağı belirtilmedi fakat aynı EV platform üzerinde yapılan Toyota’nın BZ4X modeli yarım saatlik bir sürede %80 kapasiteye kadar şarj olabiliyor.

Subaru Solterra SUV tanıtım videosu:

Geçtiğimiz ay tanıtılan Toyota BZ4X modelinin dış tasarımını bir hayli andıran Solterra’nın iç tasarımı ve direksiyonu ise daha sade. Subaru’nun yaptığı açıklamaya göre Solterra da diğer benzinli SUV serisi araçları gibi zorlu yollarda daha güvenli bir sürüş sağlayan X-Mode AWD kontrol sistemine sahip. Buna ek olarak, araca eklenen “Grip Control” özelliği de zorlu ve engebeli yollarda bile tutuş sağlayarak hızı sabitleyebiliyor.

Elektrikli otomobil piyasasına giriş yapan Subaru, Solterra modelinin başlangıç fiyatıyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı. Ancak görüşüşünden ve özelliklerinden yola çıkarak uygun bir fiyatta satışa sunulduğu takdirde kullanıcılar tarafından yoğun bir ilgiyle karşılaşacağı ön görülebilir.

Subaru Solterra’nın ilk görüntüleri: