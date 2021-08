The Suicide Squad serisinde Rick Flag karakterine hayat veren oyuncu Loek Kinnaman hakkında tecavüz iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Kinnaman'ın 'adını temize çıkarmak için' polisle işbirliği yapacağı ifade edildi.

2016 yılında yayınlanan Suicide Squad serisinin ilk filminde Rick Flag karakterini canlandıran ve geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni film ile de karşımıza çıkan Joel Kinnaman, zorlu bir süreçle karşı karşıya. İsveç'te yetkililer, oyuncu hakkında tecavüz suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kinnaman, kendi tanımıyla 'kısa süreli romantik bir ilişki' yaşadığı Bella Davis hakkında geçtiğimiz hafta bir uzaklaştırma kararı çıkarmıştı. Kararın ardından ise Davis'e tecavüz ettiği suçlamasıyla Kinnaman hakkında soruşturma başlatıldı. Yetkililer soruşturmanın henüz çok yeni olduğunu ve karara varılmadan önce daha fazla araştırma yapılması gerektiğini ifade etti.

Şantaja uğradığını iddia ediyor:

İkili arasında yaşanan her şey şu an için iddialardan ibaret. Kinnaman, Davis'in kendisine şantaj yaptığını; Amerikan spor dergisi Sports Illustrated'le fotoğraf çekimi, mavi tikli onaylanmış bir Instagram hesabı, Hollywood'da bağlantılar ve 400 bin dolar gibi bazı maddi taleplerde bulunduğunu iddia ederken Davis ise tüm bu iddiaları reddediyor.

Konu hakkında uzun bir Instagram gönderisi paylaşan Kinnaman, Davis ile 2018 yılında kısa süreli ve 'rızaya dayalı' romantik bir ilişki yaşadıklarını ancak sonrasında Davis'in kendisiyle iletişim kurmaya devam etmeye çalıştığını, 'cinsel içerikli fotoğraflar' attığını söylüyor. Davis ise Kinnaman'ı hiçbir zaman tehdit etmediğini ya da ondan para istemediğini söylüyor. Kinnaman adına açıklama yapan bir sözcü ise oyuncunun 'adını temize çıkarmak için' polisle işbirliği yapacağını ifade etti.

Tecavüz de şantaj da her iki taraf için de ağır suçlamalar ve genellikle bir yerde bir tecavüz ya da şiddet vakası görüyorsak beraberinde bir de şantaj davası söz konusu oluyor. Her şey şu an için bir iddiadan ibaret, dolayısıyla yaşananlarla ilgili kimin dürüst ve haklı olduğunun anlaşılması için biraz daha beklenmesi gerekecek gibi görünüyor.