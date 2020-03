Birçoğumuzun okulda veya işyerinde yapmak zorunda olduğu slayt gösterileri ve sunumlar hedef kitlemizin ilgisini çekecek cinsten olmalı ve anlatmak istediğimiz konuyu en sade ve etkili yolla iletmeli. Bu yazımızda hayatınızın her döneminde ihtiyaç duyabileceğiniz etkili slayt nasıl yapılır sorusuna cevap veriyoruz.

Kariyerimiz ya da ünvanımız ne olursa olsun, hayatımızın çeşitli dönemlerinde slayt hazırlayıp sunum yapma sınavından geçiyoruz. İster üniversitede verilen bir ödev olsun, ister şirkette yöneticilerimize sunmamız gereken bir proje, sunumlarımızın ve slayt gösterimizin etkili ve başarılı olduğundan emin olmalıyız.

Birçoğumuz zamanında etkili slayt nasıl yapılır bilmediğimizden dolayı içeriğinde düşük kaliteli resimleri kullandığımız, okunması ve anlaşılması güç, paragraf paragraf metinlere yer verdiğimiz başarısız sunumlara imza atmışızdır. Sizlere vereceğimiz tavsiyeler üzerine başarılı slayt nasıl yapılır sorusunun cevabını öğrenebilirsiniz.

1. Slaytları hazırlamayı en sona bırakın:

Slayt nasıl yapılır sorusuna vereceğimiz ilk cevap, slayt hazırlığını en sona bırakmanız olacaktır. Her ne kadar bir an önce slaytlarınızı hazırlamak için can atıyor olsanız da, etkili ve tutarlı bir yol çizmek için bu işi en sona bırakmalısınız. İlk adımınız hazırlayacağınız slaytın bir taslağını oluşturmak olsun

Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde nasıl bir yol izleyeceğinizi, hangi konuları anlatacağınızı bir kağıda yazın. Taslağınızı tamamen bitirip gerekli olan her şeyi planladıktan sonra slayt gösterilerinizi hazırlamak hem daha etkili, hem de daha kolay olacaktır.

2. Tutarlı bir tema belirleyin:

Sunum yaparken en önemli şeylerden biri, ciddiye alınmak ve dinleyicinin ilgisini çekmektir. Hazırlayacağınız sunumlarla izleyicinin dikkatini kendinizde toplamanız gerekiyor. Bu nedenle slayt gösterinizi hazırlarken dikkat dağıtıcı, birbirinden alakasız temalar ve renkler kullanmaktan kaçınmalısınız. Siz ön planda ciddi bir şeyler anlatırken, arka planda dinleyicinin ilgisini dağıtacak bir slayt hazırlamak yerine, renklerin kontrastını iyi ayarladığınız, sade, ancak etkili slaytlar hazırlamanızı öneririz.

3. Yazı tipini ve puntonuzu iyi ayarlayın

Etkili bir slayt nasıl yapılır diye düşünürken göz önünde bulundurmanız gereken en büyük özellik yazı tipi ve puntonuz olmalıdır. Slaytınızı hazırlarken seçtiğiniz fonttaki bütün karakterlerin kolayca okunabildiğinden emin olmalısınız. Graffiti ya da gotik tarzda fontlar seçerseniz hem işin ciddiyetini kaybetmiş olursunuz hem de karşınızdaki insanların yazılanları okumasını güçleştirirsiniz.

Yazı tipini seçtikten sonra en çok dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur ise puntonuzu iyi belirlemektir. Karşınızdaki insanların ekrandan uzakta olduğunu ve bu insanların arasında görme problemi yaşayanların olabileceğini unutmayın. Bu sebeple, fontunuzun herkes tarafından rahat bir şekilde okunabilecek kadar büyük olduğundan emin olmalısınız.

4. Slaytlarınızda görselliğe daha çok, metinlere daha az yer verin:

Slayt gösterisi yaparken asıl olayın sizde bittiğini unutmayın. Slayt başına koyduğunuz metinler çok uzun olursa, hitap ettiğiniz kesimin size ihtiyacı kalmaz ve gerekli olan bütün bilgileri slayttan almış olur. Ayrıca, insanlar o uzun metinleri okumaya çalıştığı sırada söylediğiniz hiçbir şey anlaşılmayacaktır. Bu sebeple konunuza nokta atışı yapan gerçekçi görsellere ve konunuzu basitçe özetleyen maddelere yer vererek karşınızdaki insanların ilgisini başka yerlere çekmemiş olursunuz.

5. Her bir slayt başına bir konu anlatın:

Bir slayt sayfasında birden çok konuya yer vererek izleyicilerin dikkatini dağıtmaktan kaçınmalınısız. Örneğin, “Teknoloji Tarihi” adlı bir sunum hazırlıyorsanız, bir slaytta insanlık tarihindeki ilk teknolojik gelişmelerden başka bir slaytta ise bu gelişmelerin insanlara nasıl yansıdığından bahsedin. Böylelikle görüntü karmaşası yaratmadan karşınızdaki insanların dikkatini tek bir slaytta toplamış olursunuz.

6. Abartılı efekt kullanmaktan kaçının:

İyi bir slayt nasıl yapılır sorusunun bir diğer önemli cevabı ise, abartıdan kaçınmaktır. Daha önce de söylediğimiz gibi, ciddiye alınmak ilk hedeflerinizden biri olmalı. Görselde göstermiş olduğumuz gibi siz önemli bir konuyu anlatırken arkada havai fişek gösterisi gibi bir slayt sunmanız gerçekten komik olacaktır. Sade slayt geçişleri, okunabilir yazılar ve ilgi çekici grafikler etkili bir sunum hazırlamanız için yeterli olacaktır.

7. Zaman yönetiminizi iyi yapın:

Sunum yaparken genellikle size verilen zaman kısıtlı olacaktır. Bu zaman aralığında hikayenizin ana konusuna değinen bütün önemli noktaları verdiğinizden emin olmalısınız. Her bir konu hakkında maksimum ne kadar konuşabileceğinizi önceden belirleyin.

Eğer bir konu hakkında gereğinden fazla konuşursanız bunun iki olumsuz sonucu olacaktır. Birincisi, bu konu üzerinde çok vakit harcadığınız için diğer konulara yeterli vaktiniz kalmayacağı için diğer konuları hızlı ve özensiz bir şekilde anlatmak zorunda kalırsınız. İkincisi ise konuyu ne kadar uzatırsanız hedef kitlenizin sıkılma ihtimali o kadar artacaktır.

8. 2/4/8 kuralını uygulayın.

2 dakikadan daha az bir sürede diğer slayta geçmeyin,

dakikadan daha az bir sürede diğer slayta geçmeyin, Her bir slaytta en fazla 4 maddeye yer verin,

maddeye yer verin, Her bir maddede 8’den fazla kelime kullanmayın.

9. Beden dilinizi iyi kullanın.

Sunum ve slayt nasıl yapılır sorusunun cevabı, elbette hareketsiz ve enerjiden yoksun bir şekilde yazdıklarınızı okumak olmayacaktır. Beden diliniz hedef kitlenizin ilgisini çekmek için kullanacağınız en güçlü silahlardan birisidir. Eğer sinmiş bir şekilde sunum yaparsanız bu, odada bulunan herkesin enerjisini düşürecek ve esnemeye başlamalarına yol açacaktır.

Beden dilinizi iyi bir şekilde kullanarak hedef kitlenizin ilgisinin tamamen sizde olduğuna emin olmalısınız. Ayrıca, önemli bir konuya değindiğiniz zaman eğer slayttaki görsellere ve metinlere o anda ihtiyacınız yoksa, siyah ekrana geçiş yaparak izleyicinin odağını tamamen kendinize çekebilirsiniz.