Ünlü Oyuncular, Süper Kahraman Olmadan Önce Nasıl Görünüyordu?

Gerek DC gerekse de Marvel evreninde yer alan pek çok süper kahraman karakteri görüyoruz. Bu karakterlere hayat veren oyuncuların bazıları ise artık bir ikon haline geldi. Bugün sizlere bu oyuncuların süper kahraman rolünü üstlenmeden önceki hallerini paylaşacağız.

Özellikle 2000’li yıllardan sonra film sektöründe süper kahramanların önderliğini görmeye başladık. Dünyanın en yüksek hasılat yapan filmlerinin çok büyük kısmı bu filmlerden olurken, bu filmlerde yer alan oyuncular da kahramanlarla özdeşleşiyor. Örneğin Robert Downey Jr.’ın Iron Man, ya da Hugh Jackman’ın Wolverine performansı en dikkat çekenler arasında yer alıyor.

Peki, bu ünlü isimler süper kahraman olarak tanınmadan önce nasıldı? Bugün sizlere Bright Side tarafından derlenen ve süper kahramanlara hayat veren oyuncuların bu rolü üstlenmeden önce nasıl göründüklerini listeleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım.

Ünlü oyuncular süper kahraman olmadan önce nasıllardı?

Robert Downey Jr. - Iron Man

Scarlett Johansson - Black Widow

Chris Hemsworth - Thor

Chris Evans - Captain America

Tom Holland - Spider-Man

Mark Ruffalo - Hulk

Jeremy Renner - Hawkeye

Jason Momoa - Aquaman

Hugh Jackman - Wolverine

Benedict Cumberbatch - Doctor Strange

Paul Rudd - Ant Man

Tom Hardy - Venom

Ryan Reynolds - Deadpool

Henry Cavill - Superman

Brie Larson - Captain Marvel

Chadwick Boseman - Black Panther

Süper kahramanların henüz genç yaşlarındayken nasıl göründüklerini yakından baktık. Peki, aralarında en çok değişim yaşayan oyuncular hangileri? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.