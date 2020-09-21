Ünlü Oyuncular, Süper Kahraman Olmadan Önce Nasıl Görünüyordu?

Özellikle 2000’li yıllardan sonra film sektöründe süper kahramanların önderliğini görmeye başladık. Dünyanın en yüksek hasılat yapan filmlerinin çok büyük kısmı bu filmlerden olurken, bu filmlerde yer alan oyuncular da kahramanlarla özdeşleşiyor. Örneğin Robert Downey Jr.’ın Iron Man, ya da Hugh Jackman’ın Wolverine performansı en dikkat çekenler arasında yer alıyor.
Peki, bu ünlü isimler süper kahraman olarak tanınmadan önce nasıldı? Bugün sizlere Bright Side tarafından derlenen ve süper kahramanlara hayat veren oyuncuların bu rolü üstlenmeden önce nasıl göründüklerini listeleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım.
Ünlü oyuncular süper kahraman olmadan önce nasıllardı?
Robert Downey Jr. - Iron Man
Scarlett Johansson - Black Widow
Chris Hemsworth - Thor
Chris Evans - Captain America
Tom Holland - Spider-Man
Mark Ruffalo - Hulk
Jeremy Renner - Hawkeye
Jason Momoa - Aquaman
Hugh Jackman - Wolverine
Benedict Cumberbatch - Doctor Strange
Paul Rudd - Ant Man
Tom Hardy - Venom
Ryan Reynolds - Deadpool
Henry Cavill - Superman
Brie Larson - Captain Marvel
Chadwick Boseman - Black Panther
Süper kahramanların henüz genç yaşlarındayken nasıl göründüklerini yakından baktık. Peki, aralarında en çok değişim yaşayan oyuncular hangileri? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.