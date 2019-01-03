Süper Kanlı Kurt Ayı Nedir, Ne Zaman Gerçekleşir?

20 Ocak gecesi Süper Kanlı Kurt Ayı ile uydumuz Ay, muhteşem bir görsel şölen sunacak. Peki ama Süper Kanlı Kurt Ayı tam olarak nedir?

20 Ocak akşamı Süper Kanlı Kurt Ayı adı verilen özel bir doğa olayı gerçekleşecek. Batı yarım küreden gözlemlenebilecek bu özel manzarada Dünya’nın yegane uydusu Ay, kıpkırmızı bir renge bürünerek, muhteşem bir görsel şölen sunacak. Peki Süper Kanlı Kurt Ayı ismi nereden geliyor?

Uydumuz Ay, çok ama çok uzun yıllardır Dünya çevresinde dönmeye devam ediyor, fakat Ay’ın Dünya çevresindeki yörüngesi, çemberden ziyade bir elipse benziyor. Bu nedenle Ay, Dünya’ya kimi zaman yakın kimi zaman uzak oluyor. Ay Dünya’ya en yakın pozisyonundayken oluşan dolunaylara ise Süper Ay deniyor.

Peki ‘Kanlı’ kelimesi nereden geliyor?

Dünya, Güneş ile Ay’ın arasına girdiğinde gölgesi Ay'ın üzerine düşer, ancak Dünya’nın yanından sızan Güneş ışınları, Ay’ın karanlık değil kızıl bir görünüme bürünmesine neden olur. Ay, Dünya’ya yakın pozisyondayken bir tutulma gerçekleştiğinde doğal olarak bu olay, yakınlıktan dolayı Süper Kanlı Ay olarak adlandırılıyor.

Ancak hala bir soru işareti var; Kurt Ayı nedir? Kuzey Yarım küredeki kültürlerde Ocak ayında görünen dolunaya Kurt Ayı adı veriliyor. Nedeni ise bu kültürde yaşayan insanların, geçmişte uzun kış gecelerinde dolunayı izlerken kurt ulumalarını duyması. Hal böyle olunca, Ocak ayında oluşan Süper Kanlı Ay, Süper Kanlı Kurt ayı olarak adlandırılıyor.

20 Ocak akşamı, gökyüzüne bakmayı unutmayın.