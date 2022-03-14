Süper Lig Yayın İhalesi ile İlgili Saran ve TRT'den Açıklama

İşin içinden bir türlü çıkılamayan Süper Lig yayın hakları ihalesi meselesinde yeni bir gelişme yaşandı. BeIN'in ihaleden çekilmesiyle öncelik hakkı tanınan Saran Media Group ile TRT'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Bir süredir sizlerle paylaştığımız içeriklerde Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), Süper Lig yayın hakları ile ilgili açıklamalarından ve bu konuda ortaya atılan bazı iddialardan bahsediyoruz. Bu bağlamda; yayın ihalesi için verilen tekliflerin kabul edilmediğini ve kulüplerin bir araya gelerek televizyon kanalı kurabileceklerinden bahsetmiştik. Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme ile karşınızdayız.

Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran BeIN'in teklifinin yetersiz bulunması sonrası Saran Media Group ile TRT'ye öncelik hakkı tanındı. İşte bu noktada hem TRT'den hem de Saran Media Group'tan konuyla ilgili açıklama geldi. Saran Media Group, 5 paket için sözleşme imzaladıklarını ve bu sözleşmeyi TFF'ye ilettiğini duyurdu. TRT'den gelen açıklamalarda ise 2 paket için sözleşme hazırlandığı ifade edildi. Gelin hem açıklamalara hem de bahsedilen paketlerin içeriklerine yakından bakalım.

Sözleşme hazırlanan paketler hangi yayınları içeriyor?

Paket 1-A: 8’i hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 210 (2022-23 sezonu için 238 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları

8’i hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 210 (2022-23 sezonu için 238 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları Paket 1-B: 60 Süper Lig maçı, 4 hafta sonu derbisi

60 Süper Lig maçı, 4 hafta sonu derbisi Paket 1-C: 36 Süper Lig maçı, 4 hafta içi derbisi

36 Süper Lig maçı, 4 hafta içi derbisi Paket 1-D: TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleriyle haber amaçlı görüntü hakları

TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleriyle haber amaçlı görüntü hakları Paket 1-E: Dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları

Dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları Paket 1-F: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının radyo yayın hakları

Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının radyo yayın hakları Paket 2: Süper Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında yayını

Süper Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında yayını Paket 3: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının internet TV ve GSM operatörlerinde yayını

TRT tarafından yapılan açıklama ve sözleşme imzalanan paketler:

TRT yetkilileri tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: TRT olarak Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesi kapsamında yer alan Paket 1-D ve Paket 1-F‘ye ilişkin sözleşmeleri TFF'ye teslim ettik. Bu açıklamaya göre TRT, TFF 1. Lig maçları ile Süper Lig maçlarının geniş özetlerine, tüm karşılaşmaların radyo yayın haklarına talip.

Saran Media Group tarafından yapılan açıklama ve sözleşme imzalanan paketler:

"Saran Media Group'un Süper Lig yayın hakları ile ilgili açıklaması şu şekilde: Bilindiği üzere, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını içeren TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak, Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-E, Paket 2 ve Paket 3 Yayın Hakları Sözleşmeleri'nin imzalanması için tarafımıza 14 Mart 2022 Pazartesi saat 17:00'ye kadar süre tanınmıştır. Saran Media Group olarak, bu sürenin dolmasını beklemeden ilgili sözleşmeleri 11 Mart 2022 Cuma günü imzalamış, teminat mektuplarıyla da birlikte, TFF’ye teslim etmiş bulunuyoruz. İhale sürecinde alternatif olarak sunmuş olduğumuz SüperLig TV proje ve vizyonunun da halen kuvvetle arkasındayız."

Saran Medya Group'un açıklamasına baktığımızda, şirketin TRT'den ayrı paketler için başvuru yaptığını görüyoruz. Bundan sonraki süreçte neler yaşanacağına ise TFF karar verecek. Kararın ne zaman çıkacağı henüz bilinmiyor...