Supercell'in Fortnite ve Clash Royale Karışımı Yeni Oyunu

Son 18 ay boyunca Fin oyun geliştiricisi Supercell, yeni bir oyun üzerinde çalışıyor.

Clash of Clans ve Clash Royale gibi popüler oyunların geliştiricisi Supercell, Brawl Stars adında yeni bir oyun geliştirdi. Şirketin daha önce yapmış olduğu oyunlardan farklı olarak, şu anda piyasada popüler olan oyunların modlarına sahip olan oyun, Fortnite'ta olduğu gibi oyuncuların ölümüne savaştığı ve League of Legends'da olduğu gibi iletişim ve koordinasyon gerektiren takım modlarını içeriyor. Oyunda ayrıca Overwatch'da olduğu gibi, güçlü, zayıf ve renkli temalara sahip bir dizi ilginç kahraman da var.

Brawl Stars'la ilgili çalışmalar dört yıl önce başladı ve başlangıçta proje lideri olarak görev yapan bir tasarımcı ve programcı olan Jon Franzas'a göre, bu süre boyunca oyun pek çok değişime uğradı. Franzas, bu tür oyunlarda fazla tecrübeye sahip olmadıklarını, ve bu süre boyunca oyunun eksikliklerini gidermeden piyasaya sürmek istemediklerini belirtti.

Battle royale oyunları her geçen gün popülerliğini artırıyor. Call of Duty ve Battlefield gibi popüler oyunlar bile artık Fortnite benzeri battle royale modları ile karşımıza çıkıyor. Franzas, Brawl Stars'ın rakiplerinden çok sonra piyasaya çıksa da asla taklitçi olmadığını söylüyor.

Geçmiş Supercell oyunlarına kıyasla çok farklı bir oynanışa sahip olan Brawl Stars, beta sürümü ile beraber sadece birkaç ülkede oyuncularla buluşmuştu fakat Supercell tarafından yapılan açıklamaya göre bu yeni oyun hem iOS'e hem de Android'e gelecek.