İnterneti az kullananlar için kullandığın kadar öde mantığında tasarlanmış yeni paket bugün itibariyle duyuruldu.

Superonline'ın bugün internet sitesinde yayınladığı yeni Turkcell Fiber Esnek Paket Kampanyası, her 25GB internet kullanımında 10 TL ücretlendirmeye sahip. 59,9 TL ücrete sahip olan kampanyada kullanıcılara ilk adımda 25GB internet kullanım hakkı sunuluyor. Kullanıcıların 100GB'a kadar olan her 25GB'lık internet kullanımında faturalarına 10 TL ek ücret yansıtılıyor.

Bir nevi kullandığın kadar öde mantığına dayalı olan Superonline'ın yeni kampanyası ile kullanıcılar daha düşük fiyatlara internet deneyimi şansını elde ediyorlar. Eğer ki kullandığınız internet miktarı 100GB'ı geçerse fazla fatura gelebilme ihtimalini dert etmenize gerek yok zirâ kampanya kapsamında 100GB üzeri internet kullanımında toplamda 99.9 TL'lik fatura ödüyorsunuz.

Superonline'ın yaptığı bu paket, 100GB üzeri kullanımda tamamen limitsiz ve AKK'siz bir interneti kullanıcılara sunuyor. Normal 25Mbps ve tamamen limitsiz internet paketinin fiyatının da 89.9 TL olduğu düşünüldüğünde, internetini fazla kullanmayan kullanıcılar için Superonline'ın yeni kampanyası oldukça mantıklı bir seçim olarak karşımıza çıkıyor.