Eğer bir karne hediyesi arıyorsanız ancak gördüğünüz fiyatlar canınızı sıkıyorsa, size harika önerilerle geldik. EasyCep'ten taksitle ve 12 ay garantili alabileceğiniz, her biri harika birer karne hediyesi olacak dört ürünü listeledik!

Teknolojik ürünlerin fiyatları hepimizin canını sıkıyor. Taksit seçenekleri de kısıtlı olduğu için içimizden geçen ürünü almak daha da zor oluyor. Ancak neyse ki son yıllarda bu duruma alternatif bir çözüm olarak yenilenmiş elektronik ürün satışları var.

Karne hediyesi tercihinizi teknolojik ürünlerden yana kullanacaksanız ancak bütçeniz kısıtlıysa, siz de listemizde yer alan ve her biri EasyCep garantisiyle satışta olan bu yenilenmiş ürünlere mutlaka göz atmalısınız.

EasyCep'ten taksitle alabileceğiniz karne hediyeleri:

Yenilenmiş iPhone 11

iPhone 11 ülkemizde halen en çok satılan iPhone modellerinden biri. Eğer Android tercih etmek istemiyorsanız ancak bütçeniz de kısıtlıysa, iPhone 11 oldukça iyi bir seçenek. Öğrenciler için de tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir telefon olduğunu söylemek mümkün. Yani karne hediyesi olarak da nokta atışı.

Telefon fiyatları artık genel olarak taksit limitlerinin çok üstünde. Bu sebeple satın alırken en çok zorlanılan ürünlerde başı çektiğini söyleyebiliriz. EasyCep'ten hem iPhone 11'i hem de pek çok diğer telefon modelini yenilenmiş şekilde, 12 ay garantili ve ödemeyi kolaylaştıran taksit imkanlarıyla gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.

Eğer iPhone 11 kulağa iyi bir fikir gibi geldiyse hemen inceleyebilir ya da EasyCep'ten taksitle satın alabileceğiniz diğer telefonlara buradan ulaşabilirsiniz.

Yenilenmiş Samsung Galaxy Watch 6

Akıllı saatler de bir karne hediyesi olarak müthiş bir seçenek. Alınabilecek en iyi akıllı saatlerden biri ise Samsung'un hem fiyatıyla hem özellikleriyle hem de tasarımıyla öne çıkan Galaxy Watch 6 modeli.

İletişimden sağlık takibine tüm ihtiyaçlara cevap verecek yenilenmiş Galaxy Watch 6'yı EasyCep üzerinden 12 taksit seçeneği ile satın alabilirsiniz. Eğer farklı akıllı saat modellerine de göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Yenilenmiş Asus TUF Gaming F15

Karnede notlar iyiyse, iyi bir oyuncu bilgisayarı hak edilmiş demektir. 12 ay taksitle ve 12 ay garantili şekilde alabileceğiniz Asus TUF Gaming F15; GeForce RTX 3050 Ti ekran kartı, Intel Core i5 işlemcili, 8 GB RAM ve 512 GB depolamayla iyi bir seçenek.

Asus oyun bilgisayarı modellerini incelemek için tıklayabilir, dilerseniz buradan EasyCep'teki diğer yenilenmiş bilgisayar modellerine de göz atabilirsiniz.

Yenilenmiş iPad Pro 5.Nesil

Bir diğer harika seçenek ise tablet! Özellikle de çizimle, tasarımla ya da müzikle ilgilenen birine alınabilecek en iyi karne hediyelerinden biri yüksek performans sunan bir tablet olacaktır. Haliyle akla gelen ilk seçenek de bir iPad Pro olacak.

M1 işlemcisi ile oldukça güçlü bir cihaz olan 5. nesil Yenilenmiş iPad Pro'yu 12 taksitle hemen satın almak isterseniz ürüne tıklayabilirsiniz. Ayrıca dilerseniz diğer yenilenmiş tablet modellerine de göz atabilirsiniz.