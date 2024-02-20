Teknoloji, bilim, tarih, sanat ve dahası... Her alandan önemli isimlerin olduğu bu testteki kişilerin kim olduğunu bulabilecek misin?

Birazdan cevaplayacağınız testte; MÖ 500'lü yıllara da gideceğiz günümüze de döneceğiz. Hepsinin ortak bir noktası var; iyi veya kötü, tarihe isimleri yazıldı.

Bakalım bu isimlerden kaç tanesini yalnızca fotoğraflarına, resimlerine bakarak bulabileceksin? Zorlanırsan şıkkı açmadan alt kısmında yer alan bilgilerden ipucu alabilirsin. Hazırsan başlayalım!

Kolay bir soruyla başlayalım ki hemen gözünüz korkmasın. Bilim yolunda ölen bu önemli kişi kim?

A) Rosalind Franklin

B) Marie Curie

C) Katherine Johnson

D) Gladys West

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Radyoaktivitenin keşfiyle iki farklı Nobel ödülü kazanan Polonyalı fizikçi ve kimyacı. Ayrıca radyum ve polonyum elementlerini keşfetti.

Biraz da sanattan gidelim. Fotoğraftaki kişinin kim olduğunu bilmeyen çöp adam bile çizmesin bi zahmet.

A) Claude Monet

B) Van Gogh

C) Picasso

D) Dali

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En çok ressam olmasıyla bilinse de aynı zamanda heykeltıraş, sahne tasarımcısı, şair ve oyun yazarıydı.

Sanayi Devrimi deyince akla hemen onun adı gelir: ...?

A) Thomas Alva Edison

B) James Watt

C) Graham Bell

D) Orville Wright

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Modern buhar makinesinin geliştiricisi olan İskoç mucit ve mühendis. Ayrıca Sanayi Devrimi'nin ortaya çıkmasında önemli rol oynadı.

İsmini çok duymasak da şu an kullandığımız tüm yazılımların fitilini o ateşledi. Bu hanımefendi kim olabilir?

A) Sophie Germain

B) Emmy Noether

C) Hypatia

D) Ada Lovelace

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Henüz ortada bilgisayar bile yokken programlama geliştirdi. Günümüzde bilgisayar biliminde hâlâ onun yöntemleri kullanılıyor.

Tarzı bir şeyler çağrıştırmış olmalı. Tanıyabildiniz mi?

A) Al Capone

B) Dawood Ibrahim

C) Tony Accardo

D) Pablo Escobar

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İtalyan asıllı ve Amerikalı, tarihin en büyük ve ünlü mafya babalarından.

Resimde kim olduğunu anlamanızı sağlayacak yeterince ipucu var zaten. Sizce kim?

A) Sokrates

B) Heraklitos

C) Pisagor

D) Platon

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Kendisi Antik İyonya'nın en ünlü düşünürlerinden. Müziğin matematiksel oranlara indirgenebileceğini ortaya koydu ve diatonik skalayı keşfetti.

Adını duymuş olsanız da fotoğrafını daha önce görmemiş olabilirsiniz. Kim olabilir?

A) Katherine Johnson

B) Janaki Ammal

C) Vera Rubin

D) Rosalind Franklin

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DNA'nın yapısını keşfetmeye yönelik X-ışını difraksiyonu çalışmalarıyla bilinen İngiliz biyokimyacı.

İkonikleşmiş bir kişi daha. "Purple Rain" desek tanıdık gelir mi?

A) Michael Jackson

B) Prince

C) Freddie Mercury

D) Tupac

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"Tüm Zamanların En Büyük 100 Sanatçısı" listesinde 27. sırada yer alan müzisyen ve söz yazarı kendisi.

Sık sık ziyaret ettiğimiz bir sitenin arka planında bu abimiz var. Kim ola ki?

A) Jeff Bezos

B) Sergey Brin

C) Bill Gates

D) Larry Page

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Amazon'un kurucusu ve CEO'su olarak e-ticaretin öncülerinden biri oldu. Amazon'u sadece bir kitap satıcısı olmaktan çıkararak geniş bir e-ticaret platformuna dönüştürdü.

Cepte soru. Fotoğraftaki bu kişi kim olabilir?

A) Edwin Hubble

B) Johannes Kepler

C) Sir Arthur Eddington

D) Galileo Galilei

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İtalyan astronom ve fizikçi. Gökyüzündeki gözlemleri ve yaptığı deneylerle modern bilim metodolojisinin temellerini attı.

Yakın zamanda hayatını içerikleştirmiştik. Bizi sıkı takip edenler cevabı buldu bile.

A) Pierre-Simon laplace

B) Neil deGrasse Tyson

C) Carl Sagan

D) Gerard Kuiper

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"Kozmos" adlı belgeseli ile tanınan Amerikalı astrofizikçi, astrobiyolog, kozmolog ve bilim yazarı.

Son sorumuza geldik. Evet, onlarca Osmanlı padişahı vardı. Sizce fotoğraftaki hangisi olabilir?

A) II. Murat

B) Kanuni Sultan Süleyman

C) Osman Bey

D) Mehmed Vahdeddin

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"Koca" lakabıyla da bilinen padişah, 6. Osmanlı padişahıydı ve Fatih Sultan Mehmet'in babasıydı.

Testimiz burada sona eriyor. Farklı alanlardan da olsa yukarıdaki isimlerin hepsi; iyisiyle kötüsüyle tarihe damgasını vurdu. Siz kaç tanesini doğru bilebildiniz? Yorumlarda bekliyoruz!

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