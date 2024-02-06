Bu Sözcüklerin Hangi Alfabeyle Yazıldığını Bulabilir misin? 5'in Üstünde Yapana Filolog Ünvanı Verilmeli!

13 dk okuma süresi
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Senin için hazırladığımız, farklı alfabelerin yer aldığı 10 soruluk testte kendini sınamaya hazır mısın? Bazıları çerez olsa da birkaçında epey zorlanabilirsin!

Tarih boyunca ortaya çeşit çeşit alfabe çıktı. Bazıları hâlâ kullanılmaya devam ediyor, bazıları ise hiçbir kullanıcısı kalmadığı için silinip gitti. Özellikler Türkler, yıllar boyunca birçok farklı alfabe kullandı.

Peki farklı alfabelerin ne kadarına hâkimiz? Mesela dilleri bilmeden Çin ve Kore alfabesini ayırt edebilir misin? Birazdan göreceğiz. Kendine güvenin tamsa testimize başlayalım.

Kolay bir taneyle başlayalım. "Portakal" anlamına gelen bu sözcük hangi alfabeyle yazılmış olabilir?

kiril

A) Tay

B) Kiril

C) Hangul

D) Latin

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"Omurga" anlamına gelen sözcüğün hangi alfabeye ait olduğunu bulabilir misin?

çin

A) Tibet

B) Çin

C) Kore

D) Ermeni

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Haydi zorluk seviyesini bir tık artıralım. Altta gördüğün "basketbol" anlamına gelen sözcük hangi alfabeyle yazılmış?

ibranice

A) Amhar

B) Hint

C) Arap

D) İbrani

Cevap için tıkla!

Bu soruya öyle hemen atlamamak gerek. "Futbol" anlamına gelen bu sözcük yazılırken hangi alfabe kullanılmış olabilir?

alfabe

A) Uygur-Arap

B) Arap

C) Moğol

D) Tibet

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Aşağıda yer alan "uykusuzluk" anlamındaki sözcük hangi alfabeyle yazılmış olabilir? Çok tanıdık gelmiyordur muhtemelen.

ermeni

A) Kannada

B) Gürcü

C) Ermeni

D) Tana

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Bu kelime "at" anlamına geliyor. Bildiğimiz hayvan olan at. Peki hangi alfabe sistemi?

bilgi testi

A) Hint

B) Yunan

C) Arap

D) Tatar

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"Kedi" anlamına gelen bu sözcüğü yazarken kullanılan alfabe bir yerlerden tanıdık gelmiş olmalı. Sence hangisi?

yunanca

A) Gagavuz

B) Özbek

C) Gagavuz

D) Yunan

Cevap için tıkla!

Bu sözcük ise "okul" anlamına geliyor. Peki hangi alfabeye ait dersin?

tibet

A) Mısır

B) Japon

C) Tibet

D) Amhar

Cevap için tıkla!

"Televizyon" anlamına gelen kelimenin hangi alfabeye ait olduğunu bulabilir misin peki?

korece

A) Japon

B) Amhar

C) Kore

D) Mısır

Cevap için tıkla!

E hadi bu da bonus olsun. İstanbul Taksim'deki tabelalardan görmeye alışığız zaten. "Kitap" anlamına gelen bu sözcüğü yazarken hangi alfabe kullanılmıştır?

arapça

A) Başkurt

B) Arap

C) Azerbaycan

D) Uygur

Cevap için tıkla!

Testimizin sonuna geldik. En çok hangisinde zorlandığını ya da hangilerini birbirine karıştırdığını yorumlarda merakla bekliyor olacağız. Kendini denemek istediğin başka test içeriği varsa öneri bırakabilirsin.

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