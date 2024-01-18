Her milletin kültürel mirasını barındıran dillerin yapı taşlarını, kelimeler oluşturuyor. Her bir kelime, o kültürle şekillenerek bugünkü anlamını taşıyor. Bazı sözcükler, ait olduğu dile dair ipuçları da verebiliyor.
Bakalım sizin kelimelerle ve dillerle aranız nasıl? Hangi sözcüğün hangi dile ait olduğunu bulabilecek kadar yabancı dizi izlediniz mi veya yurt dışına çıktınız mı? Kendine güvenenleri sorulara doğru alalım.
1. “İnek” anlamına gelen bu sözcük size bir dili çağrıştırdı mı?
A) Çince
B) Almanca
C) Japonca
D) Korece
2. “Kedi” anlamına gelen bu sözcük hangi dile ait olabilir sizce?
A) İbranice
B) Amharca
C) İbo dili
D) Orta Kürtçe
3. “Nefret” anlamına gelen bu kelime hangi dilden?
A) İspanyolca
B) Fransızca
C) Portekizce
D) İtalyanca
4. Moraliniz bozulmuş olabilir. Biraz skorunuzu artıralım. Aşağıda yer alan “merhaba” anlamındaki kelime hangi dilden?
A) Fransızca
B) İngilizce
C) İtalyanca
D) Japonca
5. Evet, bu bir kelime ve “kulak, burun, boğaz uzmanı” anlamına geliyor. Peki hangi dilde?
A) Rusça
B) İngilizce
C) Felemenkçe
D) İspanyolca
Bu sözcük, akıllara Friends'teki şu sahneyi getiriyor:
5. “Güzel” anlamına gelen bu sözcük hangi dile ait dersiniz?
A) Norveççe
B) Almanca
C) Nepalce
D) Felemenkçe
6. “Su” anlamını karşılayan bu kelime acaba hangi dilde kullanılıyor?
A) Sırpça
B) Çekçe
C) Latince
D) Kırgızca
7. “Köpek” anlamına gelen aşağıdaki kelimenin kendisi bile çok tatlı. Peki hangi dil?
A) Bulgarca
B) Rusça
C) Latince
D) Lüksemburgca
8. Aşağıdaki sözcük Türkçe gibi duruyor olabilir ama değil! “Kedi” anlamı taşıyan bu kelime sizce hangi dil olabilir?
A) Uygurca
B) Moğolca
C) Azerbaycan Türkçesi/Türkmence
D) Özbekçe
9. “Oyuncak” anlamındaki kelime aşağıdaki dillerden hangisinde karşılık buluyordur?
A) Rusça
B) Ermenice
C) Kırgızca
D) Danca
10. Aşağıda yazan kelime “mutfak” anlamına geliyor. Ama hangi dilde?
A) Japonca
B) Korece
C) Portekizce
D) Çekçe
Kabul ediyoruz, çok kolay değildi. Ben bile dil bilimi mezunu olarak 6'sını bilebildim. Siz kaçta kaç yaptınız? Kendine güvenenlerin skorunu yorumlarda bekliyoruz!
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