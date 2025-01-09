Goodfellas filmine ilham veren Lufthansa soygunu, 60 dakikada en az 5 milyon doların çalınmasıyla ABD tarihinin en büyük soygunları arasında yerini aldı.

Bazı olaylar vardır ki yalnızca bir soygunla sınırlı kalmayıp insanlığın zekâsını ve açgözlülüğünü ortaya koyar. İşte Lufthansa soygunu da bunlardan biri.

1987 senesinde, New York’taki John F. Kennedy Uluslararası Havaalanı’nda yaşanan olay, hâlâ modern suç tarihinin en çarpıcı olaylarından biri olarak yerini koruyor. Hazırsanız, anlatmaya başlayalım…

Soygunun arka planında, organize suç dünyasının en ünlü figürlerinden Lucchese ailesinin parçası olan James Burke vardı.

Zekâsı ve acımasızlığıyla tanınan Burke’a, Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın kargo terminalinde çalışan birinin bilgi ulaştırmasıyla başladı her şey.

Havalimanının güvenlik prosedürleri, nakit akışı ve değerli taşların saklandığı yerler konusunda elde edilen bilgiler; soygunun zeminini hazırladı.

Soygunun yaşandığı gece; 6 kişilik, yüzleri maskeli ve silahlı bir ekip havaalanına geldi. Çalışanların çoğu yemekhanede kelepçelendi ve bir amirin alarmı tetiklemeden kasa kapılarını açması gerekti.

Böylece hiçbir alarm çalmadı ve hiçbir şüpheli eylem göze çarpmadı. Soyguncular, kasalardaki tüm varlığı en fazla 1 saatte çalıp ortalıktan kayboldu.

Unutmayın, 1980’lerden bahsediyoruz… Çalınan miktar, o dönemin parasıyla 6 milyon doları aşıyordu. Bu, yalnızca ABD değil, dünya tarihindeki en büyük soygunlardan biri olmuştu.

Bu olayı asıl devleştiren ise sadece soygunun büyüklüğü değil, devamında olanlar.

Burke’ün açgözlülüğüyle tanındığını söylemiştik. Olası tehditleri ortadan kaldırmak için kendi ekibine karşı bir “temizlik” operasyonu yaptı. Soygundan sonraki aylarda, suçla ilişkilendirilen kişilerin birçoğunun izine rastlanamazken bazılarının cesetleri bulundu.

FBI ise suçu açığa çıkarmak için canla başla çalıştı fakat hem soyguncuların profesyonelliği hem de Burke’ün iz bırakmama konusunda aldığı önlemler; araştırmaların önünü kesti.

Soygundaki paraların ise çoğuna ulaşılamadı. Çalınan mücevherlere ne olduğu bile bilinmiyordu…

Burke'ü soygunla ya da sonraki cinayetlerle ilişkilendiren kanıtlar yetersizdi fakat daha sonra başka suçlardan hüküm giydi ve 1996'da hapishanede öldü.

İşte tüm bunlar, Lufthansa soygununu, soygun hikâyeleri arasında efsanelerin arasına soktu.

Lufthansa soygunu, popüler kültürde de yer aldı.

Martin Scorsese’nin, Burke karakterine dayanan bir figür üzerinden soygunun iç yüzünü anlatan “Goodfellas” filmi, bu olaya dayandırılarak çekilmişti.

Lufthansa soygunu, modern suç tarihindeki efsanevi yerini muhafaza etmeye devam ediyor. Burke’ün diğer sırları, paraların akıbeti ve suça karışan diğer insanlara ne olduğu ise hâlâ bilinmiyor…

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