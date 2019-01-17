Şifrelerinizi Değiştirme Zamanı: Dünyanın En Büyük Veri İhlallerinden Biri Gerçekleşti

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Ağızları açık bıraktıran miktarda e-mail ve şifre internet ortamında yayınlandı.

Gelmiş geçmiş en büyük veri ihlâllerinden birisi bugün gerçekleşti. Toplamda 772.904.991 e-posta adresi ve 21.222.975 şifre, internet ortamında yayınlandı. Gerçekleşen veri ihlâli, güvenlik uzmanı ve veri ihlâline dâhil olup olmadığınızı öğrenmenizi sağlayan "Have I Been Pwned?" platformunun kurucusu Troy Hunt tarafından keşfedildi.
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"Koleksiyon #1" ismiyle internete yüklenen veri dosyasının boyutunun 87GB olduğunu ve 2008 yılından beri ele geçirilen bütün e-mail ve şifreleri içerdiğini söyleyen Hunt, veri ihlâli içerisinde 2.000'den fazla kaynaktan bilgi toplandığının ve bunun bir koleksiyon şeklinde tek dosyada birleştirildiğini -blog yazısında- belirtiyor.

Büyük teknoloji şirketleri kullanıcılarından kişisel verilerini toplayıp, sonrasında bu verileri yeterince güvende tutamadığı durumlarda veri ihlâlleri gerçekleşmeye her zaman devam edecek. Bahsi geçen veri ihlâli dâhil olmak üzere herhangi bir veri ihlâlinde bilgilerinizin elde edilip edilmediğini öğrenebilmek için ise bazı yollar mevcut.
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E-posta hesabınızın herhangi bir veri ihlâline karışıp karışmadığını öğrenmek için Have I Been Pwned? veya Firefox Monitor sitelerine girip sahip olduğunuz e-posta adreslerini boş kutuya yazıp herhangi bir yerde bilgilerinizin elde edilip edilmediğini, eğer elde edildiyse bunun ne zaman gerçekleştiğini öğrenebilirsiniz. Eğer e-posta adreslerinizden birisi herhangi bir veri ihlâline karışmış ise hiç vakit kaybetmeden bu e-posta adresinizle bağlantılı hesaplarınızın şifrelerini değiştirmenizi tavsiye ederiz.
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Kaynak : https://www.cnet.com/news/massive-breach-leaks-773-million-emails-21-million-passwords/
Etiketler: şifre, hesap, e-mail
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