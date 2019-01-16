Birçok Facebook kullanıcısı, bilgilerinin pek çok farklı kuruluş ve reklamveren ile paylaşıldığını bilmiyor.

Geçtiğimiz yıl içerisinde skandallarla birçok kez gündeme gelen Facebook'un, kullanıcılarının kişisel bilgilerini reklam şirketlerine pazarladığı ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine hızla değer kaybeden Facebook, birçok kullanıcısının hesaplarını kapatmalarıyla büyük bir şok yaşamıştı. Yapılan yeni bir araştırmaya göre, şu anki Facebook kullanıcılarının büyük çoğunluğunun kişisel bilgilerinin paylaşıldığından hala haberdar olmadığı ortaya çıktı.

Washington, ABD merkezli Pew Araştırma Kuruluşu, 963 kişinin dahil olduğu bir anket çalışması gerçekleştirdi ancak Pew'un ulaştığı sonuç içler acısı. Yaptığı anket çalışması sonucunda Pew, ankete katılanların %74'ünün Facebook'un kişisel bilgilerini paylaştığına dair en ufak bir bilgisi bile olmadığını ortaya koydu.

Pew Araştırma Merkezi; Facebook hakkında yaptığı anket sonrası durumdan haberi olmayan kullanıcıları konu hakkında bilgilendirdiğinde, kullanıcıların %51'inin durumdan memnun olmadığı verisine ulaştı. Yaklaşık her 5 katılımcıdan 3'ünün dediğine göre Facebook'un reklamları, kullanıcıların ilgi alanlarını içeriyor. Yine her 4 katılımcıdan 1'inin dediğine göre ise Facebook'un reklamları ilgi alanlarının dışında içerikler barındırıyor.