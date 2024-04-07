Tarihte İlk Kez Bir İlaç Parkinson Hastalığını Yavaşlattı

Diyabet tedavisi için kullanılan bir ilacın, Parkinson hastalığından kaynaklı motor sinir sorunlarının ilerleyişini yavaşlattığı ortaya çıktı.

Dünya çapında 10 milyon kişiyi etkileyen Parkinson hastalığı için henüz bir tedavi bulunmuyor. Bu acımasız sinir sistemi rahatsızlığında kişiler, ellerinin ve uzuvlarının ritmik şekilde titremesini durduramıyorlar, hareketleri yavaşlıyor, konuşmakta güçlük çekiyorlar ve dengelerini de kuramıyorlar. Bu semptomlar zaman geçtikçe de daha kötü hâle geliyor.

Araştırmacılar, genelde diyabet tedavisinde kullanılan ve bir bağırsak hormonunu taklit eden GLP-1 reseptör agonistini nöronları koruyup koruyamayacağı açısından test etmek istediklerinde ilgi çekici bir sonuçla karşılaştı. Daha önceki çalışmalarda anlamlı bir sonuç çıkmamıştı. Yeni bir araştırma ise Parkinson hastalarına için umut veriyor.

156 kişiyle test edildi

Yeni araştırmada 156 hastanın katılımı ile GLP-1'in etkisi test edildi. Hastalara tamamen rastgele şekilde liksisenatid veya plasebo ilaç verildi. Bir yıl boyunca durumu takip edilen liksisenatid verilen hastaların hareketleriyle ilgili semptomlarda ilerleme görülmediği ortaya çıktı. Araştırmacılara göre bu etki orta seviyede oldu ve sadece uzmanlar tarafından kontrol edildiğinde gözlemlenebildi.

Araştırmacılara göre bu çalışma önemli bir başlangıç ancak üzerinde daha fazla klinik deneme yapılması gerekiyor. Daha fazla güvenlik incelemesinden sonra bu ilacın hastaların tedavisinde kullanılabilmesi amaçlanıyor. Araştırmanın yazarları ise diğer bilim insanların yapacağı benzer çalışmaların sonucunu merakla beklediklerini ifade ediyor.

Araştırma New England Journal of Medicine'de yayımlandı.