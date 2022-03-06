Tarım ve Orman Bakanı'ndan Yağ Stokuna Dair Açıklama Geldi

Dün ayçiçek yağına zam gelmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanı'ndan açıklama geldi. Bakan Kirişçi, Türkiye'deki yağ stokunun bitmek üzere olduğu iddialarının gerçeği 'yansıtmadığını' ifade etti.

Takdir edersiniz ki artık her gün yeni bir zam haberi almaya alışır hale geldik. Son olarak Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim sebebiyle Türkiye’ye ait 15 geçiminin Azak Denizi’nden geçmesine izin verilmemiş; Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği’nin bu durum sebebiyle sadece Nisan ayının ortalarına yetecek kadar yağ stokunun kaldığını açıklamasıyla da ayçiçek yağı fiyatlarına büyük oranda zam yapılmıştı.

Ayçiçek yağına yapılan bu zam sonrasında marketlerde ise izdiham meydana gelmiş, sosyal medyada aldıkları ayçiçek yağının fiyatının kasada etiket fiyatından daha pahalı olduğuna ve market çalışanlarının raflardaki ayçiçek yağlarını topladığına dair kullanıcılar tarafından yapılan paylaşımlar gündeme gelmişti. Bunun ardından bugün Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’den olaya dair açıklama geldi.

'Endişe edilecek bir durum söz konusu değil'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Twitter hesabı aracılığıyla ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok olmadığı iddialarına dair açıklama niteliğinde bir paylaşımda bulundu.

Yaptığı açıklamada Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başlamasının gıda piyasalarında arz eksikliğine neden olduğu ve bu yüzden temel gıda ürünlerine stokun azaldığı iddialarının doğru olmadığını ifade eden Bakan Kirişçi, Türkiye’deki ayçiçek yağı stokunun yeterli olduğunu kaydetti.

Açıklamasında ülkede son yıllarda ayçiçek yağı üretiminde artış olduğunu ve buna göre toplam ayçiçek yağı üretiminin 2021 yılında 2020’ye göre yüzde 17’lik bir artış yaşandığını ifade eden Kirişçi, her duruma karşın gerekli tedbirlerin alındığını ve endişeye yer olmadığının da altını çizdi.