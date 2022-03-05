Ayçiçek yağlarına gelen zam haberi, birçok insanın marketlere akın etmesine ve izdiham yaratmasına sebep oldu. Peki tüm bunlara sebep olan zammın sebebi ne? Gelin birlikte bakalım...

Malesef ki enflasyonun artmasıyla birlikte yükselen gıda fiyatları can yakmaya devam ediyor. Birçok zincir markette indirimlerin etiket fiyatına yansımaması üzerine sosyal medyada gıda fiyatları tepkilere sebep olmuştu. Yeni düzenlemeye göre ise artık yapılan indirimler, bir önceki fiyat üzerinden değil ürünlerin son 30 gün içerisindeki en düşük fiyatı baz alınarak gerçekleştirilecek. Yapılan bu etiket düzenlemesiyle Ticaret Bakanlığı ‘önce indirim sonra bindirim’ devrini de kapatmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz aylarda hatırlarsınız ki insanların zam haberlerinin yayılmasıyla marketlere akın ettiklerini ve marketlerin stoklarını korumak amacıyla ayçiçek yağı satışlarına kısıtlama getirdiklerini görmüştük. Yine benzer bir durum bugün tekrar yaşandı.

Yağ fiyatlarına gelen zam, izdihama sebep oldu

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği, Rusya - Ukrayna arasındaki gerilim dolayısıyla Azak Denizi’nden Türkiye’ye ait 15 geminin geçişine izin verilmemesiyle ülkemizdeki yağ stoklarının azaldığını ve durum böyleyken Nisan ayının ortasına kadar yağımız kaldığını açıkladı. Bu durumda malesef ki yağ fiyatlarının büyük oranda artmasına sebep oldu.

Yağ fiyatlarına zam geldiğinin haberinin yayılmasıyla birlikte çok sayıda insan marketlere akın etti. Yaşlı, genç, çocuk birçok insan zam öncesi ayçiçek yağı alabilmek için marketlerde izdiham oluşturdu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, aldıkları yağın fiyatının etikette 130 TL olduğunu ancak kasada 190 TL’den geçtiğini söyledi ve tepkilerini dile getirdi. Bazıları ise market çalışanlarının ayçiçek yağlarını depolarına kaldırdıkları görüntüleri paylaştı. Tüm sosyal medyada tepki çeken bu görüntülerin ardından, marketlerden henüz bir açıklama gelmedi ancak içerisinde bulunduğumuz bu durumun fiyatlara çok net bir şekilde yansımış olduğu ortada.

Görüntüleri sizlerle paylaşmadan önce şunu söylemeliyiz ki; marketlerde ve kurumsal firmalarda gün içerisinde gelen zamlar sebebiyle ürünlerin depoya taşınması şaşırtıcı bir şey değil. Yoğun bir günde market içerisindeki fiyatların değiştirilmesi eğer halihazırda bu işi yapabilecek bir personel yoksa oldukça zor. Bu sebeple de marketler ürünleri depolarına götürüp, etiket değişimi yapıldıktan sonra tekrar satışa sunuyor olabilir. Bunu da etiket fiyatıyla fişteki fiyat arasında fark görmemizi engellemek için yaptıklarını düşünebiliriz. Umuyoruz ki yaşanan bu sıkıntı bir an önce giderilir ve yağ fiyatlarına yapılan indirim haberlerini sizlerle yakın zamanda paylaşabiliriz.

Sosyal medyada paylaşılan o görüntülerden bazıları şöyle: