TCL, 34 İnç Kavisli Ekrana Sahip Oyuncu Monitörünü Duyurdu

TCL, düzenlediği bir etkinlikte dünyanın ilk R1000 kavis oranına sahip 165 Hz oyuncu monitörünü duyurdu. Gözdeki kavis oranıyla daha uyumlu olan 34 inç büyüklüğündeki monitör, bugüne kadar görülmemiş zorlukların üstesinden gelinerek oluşturuldu.

Çinli teknoloji şirketi TCL, düzenlediği bir etkinlikte yeni oyuncu monitörünü duyurdu. 34 inç büyüklüğünde olan monitör, kavisli ekranının yanı sıra tazeleme oranıyla da kendine hayran bırakmayı başaracak gibi görünüyor. Ayrıca bu oyuncu monitörü, sahip olduğu özelliklerle dünyada bir ilk olma imkanına da sahip.

TCL'nin ultra geniş oyuncu monitörü, 165 Hz tazeleme oranına sahip. 21:9 ekran formatına sahip monitörün çözünürlüğü ise 3440 x 1440 piksel. Ayrıca TCL, yeni oyuncu monitöründe R1000 kavis oranını tercih etti. Bu yüksek kavis oranı, TCL'nin yeni monitörünün bugüne kadar alıştığımız oyuncu monitörlerinden daha fazla kavisli olduğunu ortaya koyuyor. Üreticiler genelde, R1500 kavis oranını tercih ediyorlar.

TCL'nin yeni oyuncu monitörü işte böyle görünüyor

TCL tarafından yapılan açıklamalarda, bu monitörün oluşturulması için çeşitli zorlukların üstesinden gelindiği ifade edildi. Bu zorluklardan bir tanesi, R1000 kavis oranının yol açtığı ekstra bükülmenin mukavemetiydi. Şirket, ekranın bu eğimde kalabilmesini sağlayabilmek adına, panel ardında kalan teknik parçaları yeniden optimize etti. Bu sayede ekran paneli üzerindeki baskı azaltılmış oldu.

TCL'nin karşılaştığı zorluklardan bir diğeri de ekran kalitesi. Elbette bu denli yüksek bir kavis oranı, görüntü aktarımında da çeşitli sorunlara yol açacaktı. Şirket, panelin bükülme oranına göre görüntüde sapma olmaması için oldukça hassas çalışmalar yürüttü. Yapılan bu çalışmalar da karşımıza, dünyanın ilk R1000 kavisli 165 Hz tazeleme oranı sunan oyuncu monitörü olarak çıkmış oldu.

Bu arada, R1000 kavis oranının insan gözü açısından R1500'den daha iyi olduğunu söylemeliyiz. Çünkü gözümüzdeki eğrilik, R1000 oranıyla daha uyumlu. Bu da monitörün kullanılırken, özellikle de film izler ya da oyun oynarken daha kaliteli bir deneyim sunmasını sağlıyor. TCL bu adımla, oyuncu monitörü sektöründe büyük bir yenilik yapmış oldu.

TCL, yeni monitörüyle ilgili herhangi bir fiyat açıklamasında bulunmadı. Ayrıca bu monitörün çıkış tarihi de şu an için net olarak bilinmiyor. Ancak bu tür özelliklere sahip olan bir monitörün oyuncuları heyecanlandıracağı aşikar...