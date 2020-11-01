Xiaomi'nin Oyuncu Monitörü Fast LCD Yarın Satışa Çıkacak

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi'nin geçtiğimiz haftalarda tanıttığı yeni oyuncu monitörü Fast LCD, yarın Çin'de 999 yuandan satışa çıkacak. 24,5 inç büyüklüğündeki monitör, 144 Hz ekran tazeleme ve 2 ms gecikme süresine sahip.

Piyasaya sürdüğü fiyat/performans ürünleriyle adından sıkça söz ettiren Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, son yıllarda oyuncu ekipmanları sektöründe de yer edinmeye çalışıyor. Bu kapsamda oyuncu telefonlarından klavyelere kadar birçok ürün piyasaya süren şirket, son olarak yeni oyuncu monitörü Fast LCD'yi geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu.

Çin'in en büyük iki perakende sitesinden biri olan JD.com üzerinde ön siparişe sunulan monitör, yarın itibarıyla ülke genelinde 999 yuandan (yaklaşık 1.245 TL) satışa çıkacak. Dilerseniz gelin, uygun fiyatıyla oyuncuların yeni gözdesi olmaya aday olan Xiaomi Fast LCD monitörün donanım kısmında neler sunduğuna daha yakından göz atalım.

Xiaomi Fast LCD neler sunuyor?

24,5 inç büyüklüğünde, IPS LCD panel kullanan Xiaomi Fast LCD, kullanıcılara 1080p çözünürlük sunuyor. 144 Hz ekran tazeleme oranına ve 2 ms gecikme süresine sahip olan monitör, DCI-P3 renk uzayının yüzde 95'ini, sRGB renk uzayınınsa yüzde 100'ünü kapsıyor. Cihazda ayrıca ekran ve ekran kartından gelen kare sayılarını senkron halinde tutmak için Adaptive-Sync akıllı ekran teknolojisi yer alıyor. Bu sayede yırtılma ya da bozulma gibi ekran sorunlarının önüne geçiliyor.

HDR400 sertifikasına sahip olan oyuncu monitörü, bu sayede ultra yüksek çözünürlüklü görüntüleri kullanıcılara en etkili şekilde sunabiliyor. Bu noktada cihazın parlaklık değeriyse 400cd/m2 olarak açıklandı.

Tasarım tarafında geçtiğimizdeyse Xiaomi'nin en yeni monitörü, yükseltilebilir ve döndürülebilir standla birlikte geliyor. Üst ve yan taraflarda çerçevenin sıfıra yakın tutulduğu monitör, alt taraftaysa nispeten kalın sayılabilecek bir çerçeveye sahip. Cihazda ayrıca 2 adet HDMI 2.0, 1 adet DisplayPort 1.2 ve kulaklık giriş portu bulunuyor.