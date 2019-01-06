CES 2019'a az bir zaman kalmasıyla birlikte firmalar yeniliklerinden bahsetmeye başladılar. Son açıklama TCL'den geldi ve firma, bir adet yeni telefon ve yeni ekran teknolojileriyle birlikte geleceğini bildirdi.

Çinli firma TCL, CES 2019’da yeni bir Alcatel telefonu tanıtacağını duyurdu. Üreticinin aynı zamanda yeni ekran teknolojilerini de teknoloji hayranlarıyla buluşturması bekleniyor.

Telefon tam ismi açıklanmadı ve TCL’nin ağzını telefonun özellikleri hakkında bıçak açmıyor ancak telefonun ince çerçeveli olacağını söyleyebiliriz. Alcatel bu zamana kadar damla çentikli bir telefon çıkarmadığı için damla çentikli bir telefonla karşılaşma ihtimallerimiz de bir hayli yüksek.

Yeni telefonun dışında TCL yeni ekran teknolojilerini tanıtacağını da belirtmişti. Firmanın tanıtacağı yeni teknolojilerinden biri de edge-to-edge dot (kenardan kenara nokta) ekranlar olacak.

Ekranlar, TCL’nin firması olan ve ürettiği TCL markalı televizyonlarla tanınan China Star Optoelectronics Technology tarafından tasarlanacak ve üretilecek. Samsung Display’in de firmada hisselerinin olduğunu söylemekte de yarar var.

TCL’nin açıklamalarına göre yeni bir BlackBerry telefon görmeyeceğiz ancak firma, ileride ABD’den ve dünyanın farklı yerlerinden ortaklıkların olabileceğini belirtti.