TCMB: Yeni 10 TL'lik Banknotlar 4 Mayıs'ta Tedavüle Girecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamalarda E9 Emisyon Grubu IV. tertip 10 TL'lik banknotların 4 Mayıs'ta piyasaya sürüleceği belirtildi. Yeni 10 TL'lik banknotlar ile eskileri arasında ufak bir fark bulunuyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni basım banknotlar ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda piyasaya yeni 10 TL'lik banknotların sürüleceği belirtildi. Vatandaşlar, yeni 10 TL'lik banknotlara 4 Mayıs 2020 itibarıyla ulaşabilecekler.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamalara göre 1211 sayılı kanunun verdiği yetkiyle E9 Emisyon Grubu IV. tertip 10 TL'lik banknotlar tedavüle girmiş olacak. 10 TL'lik yeni banknotlar ile eski banknotlar arasında ufak ama önemli bir fark bulunuyor.

Yeni banknotlarda yeni Merkez Bankası Başkanı'nın imzası bulunacak

Türkiye'nin gündemini yakından takip eden takipçilerimizin hatırlayabilecekleri üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, geçtiğimiz temmuz ayında gündemin ana konusu oldu. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından alınan bir karar ile TCMB'nin Başkanı olarak görev yapan Murat Çetinkaya görevinden alınmış, yerine Murat Uysal getirilmişti. İşte basılan yeni banknotlar ile eski banknotlar arasındaki fark da buradan kaynaklanıyor.

TCMB tarafından yapılan açıklamalara göre yeni banknotlarda yer alan imzalar, Başkan Murat Uysal ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener'e ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiş durumda. Bunun dışında ise eski ile yeni banknotlar arasında hiçbir fark bulunmuyor. Ayrıca yeni banknotların boyutları ve diğer özellikleri, eski banknotlarla da tamamen aynı.