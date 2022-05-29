Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Etkinlik ve Eğlence Topluluğu’nun düzenlemiş olduğu Techno Z etkinliği birbirinden başarılı ve tecrübeli konuşmacıların da katılımıyla 30 Mayıs tarihinde düzenlenecek.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin düzenlediği bir kariyer etkinliği olan Techno Z, bu yıl Google Developer Student Club ile birleşiyor. Teknoloji, yazılım ve kariyer gibi alanlarda uzman isimlerin katılacağı etkinlik, bu yıl ilk defa yüz yüze düzenlenecek. Ücretsiz olan bu etkinliğe katılan katılımcılara da birer sertifika verilecek.

Etkinlikte birbirinden önemli isimler, şirketler, start-up’lar ve insan kaynakları yetkilikleleri gibi önemli kişiler konuşmacı olarak yer alacak.

Techno Z’de konuşmacılardan çok daha fazlası olacak

Etkinlikte ayrıca wokshoplar ve çeşitli çalışmalarla öğrencilere kariyer ve network desteği sağlanacak. Workshoplardaki etkinlikler sayesinde öğrencilerin iş hayatına başlamalarına destek olunacak.

Eğer sizde Techno Z etkinliğine katılmak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanarak etkinlik hakkında detaylı bilgi alabilir ve kaydolabilirsiniz.