Tek Soruluk Dev Anket: 2018’de Çıkan En İyi Oyun Hangisi?

Oyun sektörünü takip etmek, yenilikten hoşlanan her oyuncunun hobisi haline geldi. Artık eğlence konusunda sinema sektörünün üzerine çıkmaya başlayan dev bir sektörden bahsediyoruz. Kaliteli yapımların sayısı her geçen yıl artarken, kimi zaman içerisinde boğulduğumuz oyun yağmuruna tutuluyoruz.
PC ve konsol dünyasını kıyaslamak artık oldukça bayat bir hal aldı. Oyuncular, kendi zevkleri ve imkanları dahilinde hareket ederek seçim yapıyorlar. Her zaman olduğu gibi bu seçimler, oyun sektörünün gidişatını belirliyor. Bu ankete vereceğiniz cevaplar, söz konusu tartışmada Türk oyuncularının genel eğilimi hakkında da fikir verecekler.
Film olsalar biletleri yok satacak senaryolu yapımlardan tutun, kült serilerin devamı olan pek çok yapım gördüğümüz bir yılı geride bıraktık. Oyuncu olun ya da olmayın, bu yapımları görmek artık çok daha fazla insana heyecan veriyor. Lafı daha fazla uzatmadan anketimize geçelim.
- Önemli not: 2018'de en çok ilgi gösterdiğiniz 20 oyunu seçerek bir lise hazırladık, hepsini çıkış tarihlerine sıraladık. Ayrıca oyunlara ulaşamayanlar, oynanış fragmanlarını da bulabilirler. Listede göremediğiniz yapımlar için anketteki "DİĞER" seçeneğini işaretlemeyi, oyununuzu ve platformuzunu yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın.
Shadow Of The Colossus:
- Geliştirici: Bluepoint Games, SCE Japan Studio
- Çıkış tarihi: 6 Şubat 2018
- Platform: PlayStation 4
Far Cry 5:
- Geliştirici: Ubisoft Montreal
- Çıkış tarihi: 27 Mart 2018
- Platform: Xbox, PlayStation 4, PC
God of War:
- Geliştirici: SIE Santa Monica
- Çıkış tarihi: 20 Nisan 2018
- Platform: PlayStation 4
F1 2018:
- Geliştirici: Codemasters
- Çıkış tarihi: 24 Ağustos 2018
- Platform: PlayStation 4, Xbox, PC
PES 2019:
- Geliştirici: Konami
- Çıkış tarihi: 28 Ağustos 2018
- Platform: PlayStation 4, Xbox, PC
Marvel's Spider-Man:
- Geliştirici: Insomniac Games
- Çıkış tarihi: 7 Eylül 2018
- Platform: PlayStation 4
NBA 2K19:
- Geliştirici: Sports Interactive
- Çıkış tarihi: 7 Eylül 2018
- Platform: PC, PS 4, Xbox One
Shadow of the Tomb Raider:
- Geliştirici: Eidos Montreal
- Çıkış tarihi: 12 Eylül 2018
- Platform: PlayStation 4, PC, Xbox
FIFA 19:
- Geliştirici: EA Sports
- Çıkış tarihi: 25 Eylül 2018
- Platform: PC, PlayStation 3 ve 4, Xbox One ve 360
Forza Horizon 4:
- Geliştirici: Turn 10 Studios, Playground Game
- Çıkış tarihi: 28 Eylül 2018
- Platform: Xbox, PC
Assasin's Creed Odyssey:
- Geliştirici: Ubisoft
- Çıkış tarihi: 2 Ekim 2018
- Platform: PlayStation 4, Xbox, PC
Call of Duty: Black Ops 4:
- Geliştirici: Treyarch
- Çıkış tarihi: 12 Ekim 2018
- Platform: PlayStation 4, Xbox, PC
Red Dead Redemption 2:
- Geliştirici: Rockstar Games
- Çıkış tarihi: 26 Ekim 2018
- Platform: PlayStation 4, Xbox
Football Menager 2019:
- Geliştirici: Sports Interactive
- Çıkış tarihi: 7 Kasım 2018
- Platform: PC
Hitman 2:
- Geliştirici: Io Interactive
- Çıkış tarihi: 9 Kasım 2018
- Platform: PlayStation 4, Xbox, PC
Fallout 76:
- Geliştirici: NetherRealm Studios
- Çıkış tarihi: 14 Kasım 2018
- Platform: PC, Xbox, PlayStation 4
Battlefield V:
- Geliştirici: EA DICE
- Çıkış tarihi: 15 Kasım 2018
- Platform: PC, Xbox, PlayStation 4
Insurgency: Sandstorm:
- Geliştirici: New World Interactive
- Çıkış tarihi: 12 Aralık 2018
- Platform: PC
Eğer beğendiğiniz oyunu listede bulamadıysanız, lütfen diğer seçeneğiniz işaretleyip oyunun adını ve platformunu yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Ayrıca hangi oyuna neden oy verdiğinizi de açıklayabilirsiniz.
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