Tek Soruluk Dev Anket: 2018’de Çıkan En İyi Oyun Hangisi?

Bu yıl oyun sektöründe inanılmaz işler gördük. Hem konsol hem de PC için çıkan oyunlar, saatlerce, günlerce ve bazen aylarca süren maceralar sundular. Artık bu dünyanın bir parçası olan siz oyuncuların söz söyleme vakti geldi, fakat önce anlatacaklarımız var.

Oyun sektörünü takip etmek, yenilikten hoşlanan her oyuncunun hobisi haline geldi. Artık eğlence konusunda sinema sektörünün üzerine çıkmaya başlayan dev bir sektörden bahsediyoruz. Kaliteli yapımların sayısı her geçen yıl artarken, kimi zaman içerisinde boğulduğumuz oyun yağmuruna tutuluyoruz.

PC ve konsol dünyasını kıyaslamak artık oldukça bayat bir hal aldı. Oyuncular, kendi zevkleri ve imkanları dahilinde hareket ederek seçim yapıyorlar. Her zaman olduğu gibi bu seçimler, oyun sektörünün gidişatını belirliyor. Bu ankete vereceğiniz cevaplar, söz konusu tartışmada Türk oyuncularının genel eğilimi hakkında da fikir verecekler.

Film olsalar biletleri yok satacak senaryolu yapımlardan tutun, kült serilerin devamı olan pek çok yapım gördüğümüz bir yılı geride bıraktık. Oyuncu olun ya da olmayın, bu yapımları görmek artık çok daha fazla insana heyecan veriyor. Lafı daha fazla uzatmadan anketimize geçelim.

Önemli not: 2018'de en çok ilgi gösterdiğiniz 20 oyunu seçerek bir lise hazırladık, hepsini çıkış tarihlerine sıraladık. Ayrıca oyunlara ulaşamayanlar, oynanış fragmanlarını da bulabilirler. Listede göremediğiniz yapımlar için anketteki "DİĞER" seçeneğini işaretlemeyi, oyununuzu ve platformuzunu yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın.

Shadow Of The Colossus:

Geliştirici: Bluepoint Games, SCE Japan Studio

Bluepoint Games, SCE Japan Studio Çıkış tarihi: 6 Şubat 2018

6 Şubat 2018 Platform: PlayStation 4

Far Cry 5:

Geliştirici: Ubisoft Montreal

Ubisoft Montreal Çıkış tarihi: 27 Mart 2018

27 Mart 2018 Platform: Xbox, PlayStation 4, PC

God of War:

Geliştirici: SIE Santa Monica

SIE Santa Monica Çıkış tarihi: 20 Nisan 2018

20 Nisan 2018 Platform: PlayStation 4

F1 2018:

Geliştirici: Codemasters

Codemasters Çıkış tarihi: 24 Ağustos 2018

24 Ağustos 2018 Platform: PlayStation 4, Xbox, PC

PES 2019:

Geliştirici: Konami

Konami Çıkış tarihi: 28 Ağustos 2018

28 Ağustos 2018 Platform: PlayStation 4, Xbox, PC

Marvel's Spider-Man:

Geliştirici: Insomniac Games

Insomniac Games Çıkış tarihi: 7 Eylül 2018

7 Eylül 2018 Platform: PlayStation 4

NBA 2K19:

Geliştirici: Sports Interactive

Sports Interactive Çıkış tarihi: 7 Eylül 2018

7 Eylül 2018 Platform: PC, PS 4, Xbox One

Shadow of the Tomb Raider​:

Geliştirici: Eidos Montreal

Eidos Montreal Çıkış tarihi: 12 Eylül 2018

12 Eylül 2018 Platform: PlayStation 4, PC, Xbox

FIFA 19:

Geliştirici: EA Sports

EA Sports Çıkış tarihi: 25 Eylül 2018

25 Eylül 2018 Platform: PC, PlayStation 3 ve 4, Xbox One ve 360

Forza Horizon 4:

Geliştirici: Turn 10 Studios, Playground Game

Turn 10 Studios, Playground Game Çıkış tarihi: 28 Eylül 2018

28 Eylül 2018 Platform: Xbox, PC

Assasin's Creed Odyssey:

Geliştirici: Ubisoft

Ubisoft Çıkış tarihi: 2 Ekim 2018

2 Ekim 2018 Platform: PlayStation 4, Xbox, PC

Call of Duty: Black Ops 4:

Geliştirici: Treyarch

Treyarch Çıkış tarihi: 12 Ekim 2018

12 Ekim 2018 Platform: PlayStation 4, Xbox, PC

Red Dead Redemption 2:

Geliştirici: Rockstar Games

Rockstar Games Çıkış tarihi: 26 Ekim 2018

26 Ekim 2018 Platform: PlayStation 4, Xbox

Football Menager 2019:

Geliştirici: Sports Interactive

Sports Interactive Çıkış tarihi: 7 Kasım 2018

7 Kasım 2018 Platform: PC

Hitman 2:

Geliştirici: Io Interactive

Io Interactive Çıkış tarihi: 9 Kasım 2018

9 Kasım 2018 Platform: PlayStation 4, Xbox, PC

Fallout 76:

Geliştirici: NetherRealm Studios

NetherRealm Studios Çıkış tarihi: 14 Kasım 2018

14 Kasım 2018 Platform: PC, Xbox, PlayStation 4

Battlefield V:

Geliştirici: EA DICE

EA DICE Çıkış tarihi: 15 Kasım 2018

15 Kasım 2018 Platform: PC, Xbox, PlayStation 4

Insurgency: Sandstorm:

Geliştirici: New World Interactive

New World Interactive Çıkış tarihi: 12 Aralık 2018

12 Aralık 2018 Platform: PC

Eğer beğendiğiniz oyunu listede bulamadıysanız, lütfen diğer seçeneğiniz işaretleyip oyunun adını ve platformunu yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Ayrıca hangi oyuna neden oy verdiğinizi de açıklayabilirsiniz.

Tek Soruluk Dev Anket köşemiz, her hafta cuma günleri gündemdeki bir konu hakkında okuyucunun fikir sunmasına olanak tanır. Anketler, yayınlanan cuma gününü takip eden hafta sonu boyunca katılıma açık olurlar. Sonuçlar ve sonuçların detaylı analizi, her pazartesi günü Webtekno'da yayınlanır.

O halde söz sizin: