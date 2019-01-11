Türkiye sinema sektörünün en büyük salon işletmecisi Mars Sinema Grubu ile ülkemizin önde gelen film yapımcılarının arası makas gibi açıldı. Peki sinemanın en önemli unsuru olan izleyicinin gözünden hangi taraf haklı? Tek Soruluk Dev Anket’in yeni bölümüne hoş geldiniz.

Türk sineması, bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş bir gündemle sarsılıyor. Yaklaşık son 3 haftadır kamuoyuna yansıyan büyük bir tartışma var. Film yapımcıları, ülkemizdeki film dağıtım sektörünün tekeli olan Mars Sinema Grup ile hasılat konusunda karşı karşıya geldiler. Yapımcılar, şirketin ülkemizdeki sinema sektörünü olumsuz yönde etkileyen kampanyalar düzenlediğini savunuyorlar. Bu kampanyalarla satılan biletlerden elde edilen gelirler, yapımcılara göre büyük oranda şirketin cebine gidiyor.

Mars Sinema Grubu ise aslında 2016 yılından bu yana Kore merkezli bir medya şirketi olan CJ Group’a bağlı. Türkiye’deki sinema değişimlerine son iki senedir adapte olmaya çalışan şirket, eleştirilere bakılırsa olaya tamamen ticari olarak yaklaşıyor. Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan ve Şahan Gökbakar gibi güçlü yapımcıların tepkileri gün geçtikçe sertleşiyor.

Geçtiğimiz hafta Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu’na konuk olan Mars’ın Kurumsal İlişkiler Direktörü Aslı Irmak Acar, “Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmazlar da çıkar”, “Onlar film çekmezlerse çekeni buluruz” demişti. Bu röportajın ardıdan yeniden alevlenen tartışmalara karşılık Şahan Gökbakar ve Yılmaz Erdoğan’dan Cem Yılmaz’a destek mesajları geldi. Ardından Cem Yılmaz “Ben filmlerimi bedava bile gösteririm” açıklamasında bulunmuştu.

1 Ocak'ta gösterime girmesi beklenen Organize İşler 2: Sazan Sarmalı ertelendi, Cem Yılmaz’ın Karakomik Filmler serisi ise çok büyük bir sürpriz olmazsa Cinemaximum salonlarında gösterilmeyecek. Firma Karakomik Filmler yerine Üç Harfliler: Adak yapımını vizyona sokma kararı almıştı.

Kültür Bakanlığı tüm tartışmalara son vermeyi amaçlayan yeni bir düzenlemeyi meclise sunup, yasalaştığı anda her şeyin çözüleceğini söyledi.

Beyaz perde yeşile dönmesin, izleyiciler de söz söylesin:

Anlaşılan o ki mesele filmlerden elde edilen gelirler olduğunda, izleyiciyi konuşan yok. Herkes ne çekeceğini, ne kadar kazanacağını hesaplıyor. İzleyicinin sesini duyurması için yapacağı tek şey tepkisini göstermek, olaylar hakkında fikrini düzgün şekilde belirtmek. Tek Soruluk Dev Anket köşemizin yeni bölümünde, varlığını izleyicilere borçlu sinema sektörünün son tartışmaları var.

Lafı daha fazla uzatmadan, soruya geçelim:

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Tek Soruluk Dev Anket köşemiz, her hafta cuma günleri gündemdeki bir konu hakkında okuyucunun fikir sunmasına olanak tanır. Anketler, yayınlanan cuma gününü takip eden hafta sonu boyunca katılıma açık olurlar. Sonuçlar ve sonuçların detaylı analizi, her pazartesi günü Webtekno'da yayınlanır.