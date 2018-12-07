Anket: 2018’de Çıkan En İyi Amiral Gemisi Telefon Hangisi?

Son haftalarına girdiğimiz 2018’de çok sayıda akıllı telefon gördük, bu cihazların hemen hemen her birini sizlere aktarmaya çalıştık. En iyi akıllı telefon deyince akla gelen “amiral gemisi” tanımından yola çıkarak, yılın en iyi akıllı telefonlarını okuyucularımızın oylarıyla seçiyoruz. Önce geride bıraktığımız yıla şöyle bir bakış atalım, ardından söz sırası sizin.

Ana akım ve alternatif telefon üreticileri, 2018’de giderek keskinleşen rekabet koşullarında performans sergilediler. Hayatımızdaki en büyük ihtiyaçlarımızdan birisi olan iletişim, bu üreticilerin performanslarına göre şekilleniyor. Özellikle son aylarda alternatif üreticilerin, dev şirketlere ciddi şekilde kafa tutan işlerini gördük.

Artık akıllı telefon dünyasında bir ya da iki firmanın üstünlüğünden söz etmek mümkün değil. Farklı coğrafyalarda tasarım, performans ve özellikle alım gücüne göre popüler cihazların adı değişiyor. Türkiye’deki akıllı telefon sektörü, son aylarda yaşana ekonomik gelişmelere bağlı olarak değişim geçirse de vatandaşımız, hala dünyanın sayılı pazarındaki potansiyel müşteri topluluklarından birisi olarak görülüyor.

Tek Soruluk Dev Anket yazı dizimizle bir süredir, Webtekno okuyucularının teknoloji medyasında seslerini duyurmalarını sağlıyoruz. 2018’in sonuna doğru yaklaştığımız şu günlerde, vakit yılın en iyilerini seçme vakti. Gelin, bu yılın gözde telefonlarına yayınladığımız videolar eşliğinde göz atalım. Sonra o malum soruya olan cevabınızı alalım.

Başlamadan önce önemli not: Listedeki cihazları, yılın en iyi işelmci yongalarını içeren, farklı dönemlerde amiral gemisi sıfatına sahip olmuş cihazlara göre seçtik. Söz konusu yongalar: Qualcomm Snapdragon 845, Samsung Exynos 9810, Huawei Kirin 970, Kirin 980, Apple A12 Bionic. Listede bu yonga setleri dışında farklı bir yonga setine sahip olan cihaz bulunmuyor.

Çıkış tarihlerine göre, 2018 yılında gördüğümüz; resmi olarak Türkiye’de satışa sunulan tüm amiral gemisi akıllı telefonlar:

Samsung Galaxy S9, S9 Plus:

Huawei P20, P20 Pro:

Xiaomi Mi Mix 2s:

Teknik özellikleri:

Qualcomm Snapdragon 845 CPU, Adreno 630 GPU

6GB/8GB RAM

64GB/128GB/256GB Dahili Depolama Alanı (ROM)

6.01 inç FullHD+ Ekran

12MP Geniş Açı + 12 Telefoto Arka Kamera

3400mAh Batarya, Qi kablosuz şarj, Quick Charge 4.0

Android 8.1 Oreo, MIUI 9

Xiaomi Black Shark:

OnePlus 6:

Yonga Seti: Snapdragon 845

RAM: 6GB-8GB

Depolama: 64-128GB

Ekran: 6.28 inç HD+ (2280x1080)

Boyutları: 155.7x75.4x7.8mm

Ağırlığı: 177 gram

Arka Kamera: 20MP+16MP

Ön Kamera: 16MP

Batarya: 3300mAh

İşletim Sistemi: Oxygen OS (Android 8.1)

LG G7 ThinQ:

6.1 inç QHD+ Ekran (3120 x 1440)

Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti

4GB RAM (G7+ için 6GB RAM)

64GB Depolama Alanı (G7+ için 128GB)

8MP Ön Kamera

16MP Çift Arka Kamera

3000 mAh batarya

Android 8.0 Oreo

LG V35 ThinQ:

Yonga Seti: Snapdragon 845

RAM: 6GB

Depolama: 64GB/128GB

Ekran: 6 inç QHD + OLED (2880 x 1440 piksel), 18:9 en-boy oranı,

Arka Kamera: 16MP+16MP (F/1.6-F/1.9)

Ön Kamera: 8MP(F/1.9)

Batarya: 3300mAh (kablosuz şarj)

İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Boyut: 151,7 x 75,4 x 7,3 mm

Ağırlık: 157g

Xiaomi Mi 8:

Asus Zenfone 5Z:

İşlemci: Snapdragon 845 + Adreno 630 GPU

RAM: 6GB/8GB

Depolama: 64GB/128GB/256GB

Ekran: 6.2 inç 19:9 Full HD+

Arka Kamera: 18MP f/1.8 diyaframlı Sony IMX 363 sensör + 120 derece görüş açılı ikinci kamera

Ön Kamera: 8MP

Batarya: 3300mAh

HTC U12+:

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845, Adreno 630 GPU

RAM: 6GB

Depolama: 64GB/128GB+MicroSD

Ekran: 6 inç QHD+, HDR10

Arka Kamera: 12MP ultrapiksel + 16MP telefoto

Ön Kamera: 8MP + 8MP

Batarya: 3500mAh, QuickCharge 3.0

Sony XZ2 Premium:

İşlemci: Snapdragon 845

RAM: 6GB

Depolama: 64GB

Ekran: 5.8 inç 4K HDR

Arka Kamera: 19MP RGB, f/1.8+12MP Monokrom, f/1.6

Ön Kamera: 13MP

Batarya: 3540 mAh, Qualcomm Quick Charge 3.0, Qnovo Adaptive Charging

Samsung Galaxy Note9:

Xiaomi Pocophone F1:

Apple iPhone XS, XS Max:

Apple iPhone XR:

Sony Xperia XZ3:

18:9 en-boy oranında, 6-inç QHD OLED ekran

Qualcomm Snapdragon 845 yongası

4GB RAM ve 64GB depolama (512 GB'a kadar microSD desteği)

19 MP, fT/2.0 diyafram açıklığına sahip arka kamera sensörü (Fotoğraf: ISO 12800, Video: ISO 4000)

13 MP f1.9 diyafram açıklığına sahip ön kamera

3300 mAh batarya, Qi compatible kablosuz şarj teknolojisi

IP 65/86 su geçirmezlik sertifikası

Boyutlar: 158 x 73 x 9.9mm, Ağırlık: 193 gram

LG V40 ThinQ:

Qualcomm Snapdragon 845 işlemci, Adreno 630 GPU

6GB RAM / 64GB, 128GB depolama

6.4 inç (1440×3120 piksel) QHD+ 19.5:9 P-OLED ekran

12MP, f/1.5 diyaframlı RGB + 16MP, f/1.9 diyaframlı geniş açı + 12MP, f/2.4 diyaframlı telefoto arka kamera

8MP, f/1.9 diyaframlı RGB + 5MP, f/2.2 diyaframlı geniş açı çift ön kamera

Qualcomm Quick Charge 3.0 destekli 3,300mAh batarya

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz and 5GHz), Bluetooth 5 LE, GPS, NFC, USB Type-C 2.0

Huawei Mate 20, Mate 20 Pro:

Mate 20 özellikleri:

Ekran: 6.53 inç, LCD, FHD+, 2244×1080 piksel

İşlemci: Kirin 980 (4 x Cortex A76 / 4 x Cortex A55 ),

Grafik Birimi: Mali-G76

RAM: 4 GB / RAM

Depolama: 128 GB, hafıza kartı destekli

Arka Kamera:12 Megapiksel f/1.8 geniş, 16 Megapiksel f/2.2 geniş açılı, 8 Megapiksel f/2.4 telefoto

Ön Kamera: 24 Megapiksel f/2.0

Pil: 4000 mAh

Mate 20 Pro özellikleri:

Ekran: 6.39 inç Curved AMOLED 2K+ (3120 x 1440p), 18,5 : 9

İşlemci: Kirin 980 7nm

Grafik işlemci: Mali G76

RAM: 6 GB

Hafıza: 128 GB + nanoSD

Arka kameralar: 40 MP geniş açı f/1.8, 20 MP ultra geniş açı f/2.2, 8 MP telefoto f/2.4 + OIS

Ön kamera: 24 MP f/2.0

Video: 4K 30 FPS / 1080P 60 FPS

Batarya: 4200 mAh – 40W Super şarj 30 dakikada yüzde 70 şarj

İşletim Sistemi: Android 9 Pie + EMUI 9.0

Xiaomi Mi Mix 3:

Şimdi o malum soruyu sormanın vakti geldi: