Anket: 2018’de Çıkan En İyi Amiral Gemisi Telefon Hangisi?

Ana akım ve alternatif telefon üreticileri, 2018’de giderek keskinleşen rekabet koşullarında performans sergilediler. Hayatımızdaki en büyük ihtiyaçlarımızdan birisi olan iletişim, bu üreticilerin performanslarına göre şekilleniyor. Özellikle son aylarda alternatif üreticilerin, dev şirketlere ciddi şekilde kafa tutan işlerini gördük.
Artık akıllı telefon dünyasında bir ya da iki firmanın üstünlüğünden söz etmek mümkün değil. Farklı coğrafyalarda tasarım, performans ve özellikle alım gücüne göre popüler cihazların adı değişiyor. Türkiye’deki akıllı telefon sektörü, son aylarda yaşana ekonomik gelişmelere bağlı olarak değişim geçirse de vatandaşımız, hala dünyanın sayılı pazarındaki potansiyel müşteri topluluklarından birisi olarak görülüyor.
Tek Soruluk Dev Anket yazı dizimizle bir süredir, Webtekno okuyucularının teknoloji medyasında seslerini duyurmalarını sağlıyoruz. 2018’in sonuna doğru yaklaştığımız şu günlerde, vakit yılın en iyilerini seçme vakti. Gelin, bu yılın gözde telefonlarına yayınladığımız videolar eşliğinde göz atalım. Sonra o malum soruya olan cevabınızı alalım.
- Başlamadan önce önemli not: Listedeki cihazları, yılın en iyi işelmci yongalarını içeren, farklı dönemlerde amiral gemisi sıfatına sahip olmuş cihazlara göre seçtik. Söz konusu yongalar: Qualcomm Snapdragon 845, Samsung Exynos 9810, Huawei Kirin 970, Kirin 980, Apple A12 Bionic. Listede bu yonga setleri dışında farklı bir yonga setine sahip olan cihaz bulunmuyor.
Çıkış tarihlerine göre, 2018 yılında gördüğümüz; resmi olarak Türkiye’de satışa sunulan tüm amiral gemisi akıllı telefonlar:
Samsung Galaxy S9, S9 Plus:
Huawei P20, P20 Pro:
Xiaomi Mi Mix 2s:
Teknik özellikleri:
- Qualcomm Snapdragon 845 CPU, Adreno 630 GPU
- 6GB/8GB RAM
- 64GB/128GB/256GB Dahili Depolama Alanı (ROM)
- 6.01 inç FullHD+ Ekran
- 12MP Geniş Açı + 12 Telefoto Arka Kamera
- 3400mAh Batarya, Qi kablosuz şarj, Quick Charge 4.0
- Android 8.1 Oreo, MIUI 9
Xiaomi Black Shark:
OnePlus 6:
- Yonga Seti: Snapdragon 845
- RAM: 6GB-8GB
- Depolama: 64-128GB
- Ekran: 6.28 inç HD+ (2280x1080)
- Boyutları: 155.7x75.4x7.8mm
- Ağırlığı: 177 gram
- Arka Kamera: 20MP+16MP
- Ön Kamera: 16MP
- Batarya: 3300mAh
- İşletim Sistemi: Oxygen OS (Android 8.1)
LG G7 ThinQ:
- 6.1 inç QHD+ Ekran (3120 x 1440)
- Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti
- 4GB RAM (G7+ için 6GB RAM)
- 64GB Depolama Alanı (G7+ için 128GB)
- 8MP Ön Kamera
- 16MP Çift Arka Kamera
- 3000 mAh batarya
- Android 8.0 Oreo
LG V35 ThinQ:
- Yonga Seti: Snapdragon 845
- RAM: 6GB
- Depolama: 64GB/128GB
- Ekran: 6 inç QHD + OLED (2880 x 1440 piksel), 18:9 en-boy oranı,
- Arka Kamera: 16MP+16MP (F/1.6-F/1.9)
- Ön Kamera: 8MP(F/1.9)
- Batarya: 3300mAh (kablosuz şarj)
- İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo
- Boyut: 151,7 x 75,4 x 7,3 mm
- Ağırlık: 157g
Xiaomi Mi 8:
Asus Zenfone 5Z:
- İşlemci: Snapdragon 845 + Adreno 630 GPU
- RAM: 6GB/8GB
- Depolama: 64GB/128GB/256GB
- Ekran: 6.2 inç 19:9 Full HD+
- Arka Kamera: 18MP f/1.8 diyaframlı Sony IMX 363 sensör + 120 derece görüş açılı ikinci kamera
- Ön Kamera: 8MP
- Batarya: 3300mAh
HTC U12+:
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845, Adreno 630 GPU
- RAM: 6GB
- Depolama: 64GB/128GB+MicroSD
- Ekran: 6 inç QHD+, HDR10
- Arka Kamera: 12MP ultrapiksel + 16MP telefoto
- Ön Kamera: 8MP + 8MP
- Batarya: 3500mAh, QuickCharge 3.0
Sony XZ2 Premium:
- İşlemci: Snapdragon 845
- RAM: 6GB
- Depolama: 64GB
- Ekran: 5.8 inç 4K HDR
- Arka Kamera: 19MP RGB, f/1.8+12MP Monokrom, f/1.6
- Ön Kamera: 13MP
- Batarya: 3540 mAh, Qualcomm Quick Charge 3.0, Qnovo Adaptive Charging
Samsung Galaxy Note9:
Xiaomi Pocophone F1:
Apple iPhone XS, XS Max:
Apple iPhone XR:
Sony Xperia XZ3:
- 18:9 en-boy oranında, 6-inç QHD OLED ekran
- Qualcomm Snapdragon 845 yongası
- 4GB RAM ve 64GB depolama (512 GB'a kadar microSD desteği)
- 19 MP, fT/2.0 diyafram açıklığına sahip arka kamera sensörü (Fotoğraf: ISO 12800, Video: ISO 4000)
- 13 MP f1.9 diyafram açıklığına sahip ön kamera
- 3300 mAh batarya, Qi compatible kablosuz şarj teknolojisi
- IP 65/86 su geçirmezlik sertifikası
- Boyutlar: 158 x 73 x 9.9mm, Ağırlık: 193 gram
LG V40 ThinQ:
- Qualcomm Snapdragon 845 işlemci, Adreno 630 GPU
- 6GB RAM / 64GB, 128GB depolama
- 6.4 inç (1440×3120 piksel) QHD+ 19.5:9 P-OLED ekran
- 12MP, f/1.5 diyaframlı RGB + 16MP, f/1.9 diyaframlı geniş açı + 12MP, f/2.4 diyaframlı telefoto arka kamera
- 8MP, f/1.9 diyaframlı RGB + 5MP, f/2.2 diyaframlı geniş açı çift ön kamera
- Qualcomm Quick Charge 3.0 destekli 3,300mAh batarya
- 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz and 5GHz), Bluetooth 5 LE, GPS, NFC, USB Type-C 2.0
Huawei Mate 20, Mate 20 Pro:
Mate 20 özellikleri:
- Ekran: 6.53 inç, LCD, FHD+, 2244×1080 piksel
- İşlemci: Kirin 980 (4 x Cortex A76 / 4 x Cortex A55 ),
- Grafik Birimi: Mali-G76
- RAM: 4 GB / RAM
- Depolama: 128 GB, hafıza kartı destekli
- Arka Kamera:12 Megapiksel f/1.8 geniş, 16 Megapiksel f/2.2 geniş açılı, 8 Megapiksel f/2.4 telefoto
- Ön Kamera: 24 Megapiksel f/2.0
- Pil: 4000 mAh
Mate 20 Pro özellikleri:
- Ekran: 6.39 inç Curved AMOLED 2K+ (3120 x 1440p), 18,5 : 9
- İşlemci: Kirin 980 7nm
- Grafik işlemci: Mali G76
- RAM: 6 GB
- Hafıza: 128 GB + nanoSD
- Arka kameralar: 40 MP geniş açı f/1.8, 20 MP ultra geniş açı f/2.2, 8 MP telefoto f/2.4 + OIS
- Ön kamera: 24 MP f/2.0
- Video: 4K 30 FPS / 1080P 60 FPS
- Batarya: 4200 mAh – 40W Super şarj 30 dakikada yüzde 70 şarj
- İşletim Sistemi: Android 9 Pie + EMUI 9.0
Xiaomi Mi Mix 3: