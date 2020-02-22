Tekken 7, Satış Rakamında 5 Milyona Ulaştı

Sevilen dövüş oyunu serisi Tekken'in yedinci ve son oyunu Tekken 7, Namco Bandai Genel Menajeri tarafından açıklanan veriye göre 5 milyon satış rakamını geride bıraktı. Serinin tamamıysa 49 milyon satışı geçti.

Namco Bandai Entertainment tarafından ilk olarak Arcade platformları için geliştirilen Tekken, belki de günümüze kadar bu kadar büyümeyi hayal bile etmiyordu. Birçok kişinin favori dövüş oyunu olan ve hayatının bir noktasında elbet bir anısı olan Tekken, bugün önemli bir mihenk taşına ulaştı.

2017 yılında yayınlanan ve serinin şu anlık son oyunu olan Tekken 7, yayınlandığı günden bugüne kadar dünya çapında 5 milyon satışa ulaşmayı başardı. Tekken 7, konsol ve PC platformlarıyla birlikte Arcade platformu için de yayınlandı. Serinin yedinci oyunu, Unreal Engine oyun motoruyla yapılan ilk Tekken oyunu oldu.

Tekken serisinin tamamı toplamda 49 milyon satış rakamına ulaştı:

Namco Bandai, Tekken 7’nin başarısının yanı sıra serinin genel başarısı hakkında da konuştu. Yapılan duyuruda tüm Tekken serisinin satış rakamının 49 milyona ulaştığı bilgisi paylaşıldı. Tekken serisinin ilk oyunu 'Tekken', 1994 yılında piyasaya çıkmıştı ve içerisinde 8 oynanabilir karakter barındırıyordu.

Başarılarını paylaşmak isteyen Namco Bandai ekibi, oyuncuları teşekkür etmek için yukarıda da gördüğünüz çalışmayı paylaştılar. Tekken 7’nin ve Tekken serisinin satış başarısı, Bandai Namco Genel Menajeri Katsuhiro Harada tarafından Twitter üzerinden paylaşıldı.

Serinin yedinci oyunu olan Tekken 7, çıkışının üzerinden üç yıl geçmesine rağmen bu süre boyunca sürekli güncellemeler almaya devam etti. Oyuna gelen son güncellemelerden birisi, oyuncuların önceki maçlarını izlemelerini ve hatalarına çalışmalarını sağlayan bir yeniden oynatma özelliği kazandırdı.

Tekken 7, İngiltere’de bir defalığına da olsa Grand Theft Auto V’i ve Borderlands 3’ü geçerek en çok satan oyun olan unvanı elinde tuttu. Elbette bu, geçtiğimiz ocak ayında oyunun fiyatında yaşanan devasa indirimden kaynaklanmıştı. Yine de Tekken serisinin hâlâ fazlasıyla ilgi gördüğü böylece anlaşıldı. Şu ana kadar Tekken serisinin yeni oyunu hakkında herhangi bir duyuru yapılmadı.