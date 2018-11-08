Teknolojiyle Yeniden İzlemek İsteyeceğiniz 20 Türk Oyuncu

Sinema, teknolojiyle hiç bu kadar iç içe olmamıştı. Son yıllarda Hollywood yapımı birkaç filmde, hayatlarını kaybeden oyuncuların yeniden beyaz perdeye döndüklerini gördük. Yapımcılar, bunun için söz konusu isimlerin ailelerinden izin almak zorundalar. Ayrıca böyle bir şeyin etik sorunları da bulunuyor. Peki tüm sorunlar aşsak, Yeşilçam’ı küllerinden doğurmak mümkün olur mu?

Günümüz Türk sineması, bir türlü eskilerin tadını verebilecek yapımlara kavuşamıyor. Yeşilçam’ın birbirinden kaliteli eserlerini hala bir akşam oturup ailecek izleyebiliyoruz. Bunu hiç şüphesiz o dönemin eşi benzeri bulunmayan sinema yüzlerine borçluyuz.

Sinema demişken, son dönem sinema teknolojilerinden artık hemen hemen herkesin haberi olmuştur. Son derece yüksek maliyetlere sahip olsalar da izleyiciler, hayatlarını kaybeden yüzleri tekrar ekranlarda görmek için kuyruklar oluşturuyorlar. Hızlı ve Öfkeli serisinde 2013 yılında aramızdan ayrılan Paul Walker, Star Wars: Rogue One filminde de 1994 yılında hayatını kaybeden Peter Cushing’e yer verilmişti.

Bu işler gerçekten çok pahalı ve uzun saatler süren ekip çalışmaları gerektiriyor. Ciddi derecede sorun yaratabilecek etik sorunlar, alınması gereken izinler de var. Oyuncuların özgün sesleri bile başlı başına bir sorun. Ayrıca Peter Cushing örneğinde olduğu gibi, oyuncunun hayattayken yüz hatlarına ilişkin bilgi verecek bir teknik uygulamak gerekiyor. Cushing’in yüzü, henüz yaşarken alçı gibi malzemelerle kalıplanmıştı, filmde de bu kalıp kullanıldı.

Peki Türkiye’de konuya ilişkin tüm sorunları çözdüğümüzü varsayarsak kimleri tekrar beyaz perdede görmek isteriz? Sizin için duygu seline boğulacağınız bir liste hazırladık:

Erol Taş:

Yeşilçam’ın kötü adamı Erol Taş, aslında oldukça iyi bir insandı. Yine de bu durum, aldığı rollerden dolayı sokakta insanlar tarafından tehdit edilmesini engellemedi. Çocuklarına hem anne hem de baba olan Taş, 1998 yılında aramızdan ayrıldı.

Mutlaka izlenmesi gereken filmleri: Susuz Yaz, Yılanların Öcü

Hüseyin Peyda:

Dünyayı kıskandıracak kadar karakteristik bir yüze sahip olan Hüseyin Peyda, genellikle Cüneyt Arkın’ın karşısındaki kötü adam olarak filmlerde yer almıştı. Onun oyunculuk başarısı, Türk sinemasının en unutulmaz simalarından birisi olmasını sağladı. Peyda 20 film yönetti, 95 filmde ve 23 dizide oynadı, 15 filmin senaryosunu yazdı, 4 filmin yapımcılığını üstlendi. Efsane isim 1990 yılında aramızdan ayrıldı.

Mutlaka izlenmesi gereken filmleri: Hazal, Mayın

Fikret Hakan:

Fikret Hakan tiyatro sahnelerinin tozunu yutarak sinemaya geçiş yapan değerlerimizden. Tam 165 film ve dizide yer alan Hakan, 70’li yıllarda senaristlik, yönetmenlik ve yapımcılık da yürüttü. Kendisinin oyunculuğunu üstlendiği pek çok filmin aldığı ödülleri buraya sığdıramıyoruz. Hakan, 2017 yılında aramızdan ayrılmıştı.

Mutlaka izlenmesi gereken filmleri: Demiryol, Yalancı

Belgin Doruk:

1960’lı yılların parlayan yıldızları arasında yer alan model ve sinema oyuncusu Belgin Doruk, 1996 yılında aramızdan ayrılmıştı. Hala sinema tarihimizin en büyük ikonları arasında yer alan Doruk’un filmleri de klasikler arasında yer alıyor.

Mutlaka izlenmesi gereken filmleri: Yıkılan Gurur, Toprağın Kanı

Ayhan Işık:

Yönetmen, senarist, ressam, yapımcı, ses sanatçısı ve elbette oyunculuğuyla tam bir “Taçsız Kral”. Ayhan Işık bıyığının moda olduğu dönemlerin filmlerini özlememek elde değil. Işık 1979 yılında aramızdan ayrıldığından bu yana Türk sinemasının bir dalı kırık durumda.

Mutlaka izlenmesi gereken filmleri: Cingöz Recai, Bir Avuç Toprak

Öztürk Serengil:

Öztürk Serengil’i görünce sempatikliğine kapılıp gülmeyen insan yoktur herhalde. Bir gün eğer gerçekten beyaz perdeye dönüşü mümkün olursa, teknolojik imkanlarla zorlanacağımız en büyük mesele sesini ve mimiklerini tekrar oluşturmak olurdu. Serengil

Mutlaka izlenmesi gereken filmleri: Güldürme Beni, Uyanık Aptallar

Zeki Alasya:

Metin Akpınar ile ya da ondan ayrı. Zeki Alasya, komedi ve dram ikilisinin bayrağını taşıyan bir oyuncu, yönetmen ve yapımcı oldu. Kendisini son yıllarında TV dizilerinde gördük. Alasya 2015 yılında aramızdan ayrıldı.

Mutlaka izlenmesi gereken filmleri: Nereye Bakıyor Bu Adamlar, Mavi Boncuk

Sadri Alışık:

O usta selamıyla, nükteleriyle ve kendine has oyunculuğuyla gönlümüzde apayrı bir yeri olan Sadri Alışık hakkında ne söylesek az. Türk sineması, aramızdan ayrıldığı 1995 yılından bu yana onu çok özlüyor.

Mutlaka izlenmesi gereken filmleri: Şaka ile Karışık, Muhabbet Kuşu

Çolpan İlhan:

Sadri Alışık’ın eşi Çolpan İlhan da sinema tarihimizin en güzel yüzlü oyuncuları arasındaydı. Tiyatrodan gelmiş olması, ona her zaman sinemada avantaj sağlamıştı. Arkasında bıraktığı sayısız unutulmaz eserle eşinden 19 yıl sonra 2014 yılında aramızdan ayrıldı.

Mutlaka izlenmesi gereken filmleri: Ahtapotun Kolları, İkimize Bir Dünya

Oya Aydoğan:

Türk sinemasında pek çok jön ile başrol paylaşabilen nadir simalardan olan Oya Aydoğan, 2016 yılında aramızdan ayrılmıştı. Erzincan’da doğmuş, zamanla Türkiye’nin en çok konuştuğu isimlerden olmuştu.

Mutlaka izlenmesi gereken filmleri: Kedi Özledi, Yüz Numaralı Adam

Ekrem Bora:

Babacan tavırlarıyla her role yakışan bir yüz, yüzden öte oynadığı karakteri gözleriyle hissettiren bir efsaneydi Ekrem Bora. Kendisini son döneminde dizilerde çok sık gördük. Bora 2012 yılında aramızdan ayrıldı.

Mutlaka izlenmesi gereken filmleri: Soğuktu Ve Yağmur Çiseliyordu, Mazi Kalbimde Yaradır

Halit Akçatepe:

Güdük Necmi karakteriyle yaşadığını düşündüğümüz, tam tersine fazlasıyla çalışkan bir isimdi Akçatepe. Kemal Sunal’ın en iyi dostlarındandı. Hababam’ın unutulmazıydı, koca bir nesle şakacılığı öğretti, son yıllarında “Hababam ile gençlere yanlış örnek olduk” diyerek pişmanlığını dile getirdi.

Mutlaka izlenmesi gereken filmleri: Canım Kardeşim, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz?

Gazanfer Özcan:

Gazanfer Özcan Yeşilcam’da biraz gölgede kalmış gibi görünse de oyunculuğunun ne kadar kaliteli olduğunu, çoğu isme oyunculuk yaptığını biliyoruz. Aslında onu yüzüyle değil, sesiyle tanıyoruz. Türk seslendirme sanatçılarının pirlerinden olduğuna dair hiç şüphemiz yok.

Mutlaka izlenmesi gereken filmleri: Zübük (Ali Şen sesi)

Yıldız Kenter:

Tiyatro sahnesinde yarattığı harikalarla, bir sanat dalının ülkemizdeki en önemli temsilcileri arasındadır. UNICEF İyi Niyet Elçisi olan Kenter’in sinemadaki macerası, hayatının son yıllarına kadar devam etti.

Mutlaka izlenmesi gereken filmleri: Beyaz Melek, Ağaçlar Ayakta Ölür

Müşfik Kenter:

Yıldız Kenter’in kardeşi olan Müşfik Kenter de aynı şekilde tiyatro ve sinemanın en unutulmaz isimleri arasında yer aldı. Aynı zamanda sesiyle pek çok unutulmaz filmi de yeniden yaratmayı başardı.

Mutlaka izlenmesi gereken filmleri: Bozuk Düzen, Kaptan

Adile Naşit:

Adile Naşit, hayatını sanata adamış birisi olarak 7’den 70’e herkesin gönlüne girmeyi başardı. Hafize Ana oldu, anne oldu, yeri geldi baba oldu. Gülüşünü hala hatırlayan, onun yaşadığı zamanlarda bile yaşamamış olan milyonlarca insan var.

Mutlaka izlenmesi gereken filmleri: İşte Hayat, Kiralık Ev

Tarık Akan:

Tarık Akan, sinema tarihimizin en etkili insanları arasına yer alıyor. Her türden filmde, her türden karaktere hayat veren bir adam olarak muhteşem bir kariyeri arkasında bıraktı.

Mutlaka izlenmesi gereken filmleri: Üçüncü Göz, Maden

Hulusi Kentmen:

Hulusi Baba, Yeşilcam’ın en “baba” adamlarından birisiydi. Her zaman cabbar, ancak yufka yürekli babalara hayat verdi. Film setlerine dolmuşla gider gelir, mütevaziliğiyle tüm set çalışanlarını kendisine hayran bırakırdı.

Mutlaka izlenmesi gereken filmleri: İntikam Yemini, Taşı Toprağı Altın Şehir

Münir Özkul:

Mahmut Hoca, Adile Naşit’in yokluğunda anne ve daha nicesi oldu. Onun öğretileriyle yine koca bir nesil en büyük dersini aldı. Özkul’un ardında milyonlarca seveni ve hiçbir zaman unutulmayan o iki çift lafı kaldı.

Mutlaka izlenmesi gereken filmleri: Sev Kardeşim, Neşeli Günler

Kemal Sunal:

Komedi, Kemal Sunal olmadan pek de içimize sinmedi. Onun gülüşü ve içine girdiği roller her zaman bir mesaj verme gayesi taşıdı. Çöpçüler Kralı filminin setine gelirken, çöpçü kıyafetini giyerek evden çıkardı. Son yıllarında birbirinden başarılı eserleri miras bıraktı.

Mutlaka izlenmesi gereken filmleri: Propaganda, Düttürü Dünya

Elbette bu listeyi daha çok uzatmak, çok fazla isim eklemek mevcut. Peki siz hangi Türk sineması efsanelerini yeniden filmlerde görmek isterdiniz? Yorumlar kısmında herkesle paylaşmayı unutmayın, takipte kalın :)