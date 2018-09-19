“Kendin Yap” konsepti ile hayatımızın bir parçası olan Maker akımını, 3 yıldır İzmir Enternasyonal Fuar’da eğlenceli bir şekilde bize yaşatan İzmir Maker Faire ekibi, 7-16 Eylül tarihlerinde İzmir Kültürpark’ta düzenlenen Teknoloji ve Sanat Festivali ile tüm maker, teknoloji ve sanat meraklılarını buluşturdu.

Farklı dünyaları tek bir noktada buluşturan Teknoloji ve Sanat Festivali, kar amacı gütmeyen bir festival olmasının yanında, onlarca atölye ve deneyim alanı ile normalde ziyaretçilerin yüksek bütçelerle erişebilecekleri imkanlara festival süresince ücretsiz kavuşmalarını sağladı. Festivalde neler oldu? 7’den 70’e herkesin ilgisini çekecek inovatif ve etkileşimli bir çok etkinliği bir araya getiren Teknoloji ve Sanat Festivali’nde; Ulusal Drone ve Rc Drift Yarışmaları, İnteraktif Sergiler, VR/AR Deneyimleri, 3D Printerlar, Gelişmiş Teknolojik Ürünler, Sanat Sergileri, Maker ve Mucitlerin Atölyelerinin yanı sıra Konferanslar, Programlama, Robotik, Kodlama, Lehim, Müzik ve Sanat gibi konularda gerçekleşen atölye eğitimleri yer aldı.

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