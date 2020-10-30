En son ne zaman bir telefon ya da bilgisayar alışverişi yaptınız? Bu soruyu yönelttiğimiz ve yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı Twitter anketimize göre, katılımcıların %56’sı, telefon ve bilgisayar alışverişi yapalı 1 yıldan daha uzun bir süre geçti.

Özellikle pandeminin etkisi ile sahip olduğumuz bilgisayar ya da akıllı telefonların hayatımızdaki önemi arttı. Artık hem eğitim hem de iş hayatlarımızda bir kişisel bilgisayara ve iyi bir akıllı telefona sahip olmak avantaj yaratıyor. Nitekim çoğu vatandaş, bu ihtiyaca biraz hazırlıksız yakalandılar.

Elbette günümüzde çoğu kişinin bir akıllı telefonu ve bilgisayarı var. Ancak bu cihazların varlığı, ne yazık ki kalıcı değil. Her ne kadar temel ihtiyaçlar için standart bilgisayarlar ve telefonlar ihtiyacımızı karşılasalar da teknolojik imkanlarımızı güncellemek ve geliştirmek gerekebiliyor. Ne yazık ki hem dolar kurundaki artış hem de pandeminin etkisi ile görülen astronomik fiyat yükselişleri, artık buna pek de izin vermiyor.

Twitter üzerinden düzenlediğimiz ankete 30 bin takipçimiz katıldı. Sonuçlar ise şu şekilde:

En son ne zaman telefon veya bilgisayar satın aldınız?

Son 1 ay içinde: %11,9

%11,9 Son 6 ay içinde: %17,4

%17,4 Son 1 yıl içinde: %14,1

%14,1 1 yıldan daha önce: %56,6

Sonuçlara göre vatandaşların yarısından fazlası, bilgisayar ve telefon güncellemesini 1 yıldan daha önce yapmış durumdalar. Twitter’da anket paylaşımına gelen yanıtlara da göz atınca telefon alışverişini en son 4 yıl, bilgisayar alışverişini de 8 yıl kadar önce gerçekleştiren vatandaşlar olduğunu da görüyoruz.

Pandeminin etkisi ile artan acil ihtiyaçtan dolayı son 6 ayda yapılan telefon ve bilgisayar alışverişleri, son 1 yıl veya 1 ay içerisinde daha da fazla. Ancak anlaşılan o ki pandemiye rağmen tüketicilerin büyük çoğunluğu, yeni bir bilgisayar ya da telefon alışverişi gerçekleştirmediler.

Peki genel teknolojik alışverişlerde durum ne? Bunun için de Telegram kanalımızda bir anket düzenledik:

En son teknolojik alışverişinizi ne zaman yaptınız?

Son 1 ay içinde: %38

%38 Son 3 ay içinde: %17

%17 Son 6 ay içinde: %12

%12 Son 1 yıl içinde: %11

%11 1 yıldan daha önce: %22

2.800 kişinin katıldığı bu anketin sonuçlarına göre çok daha uygun fiyatlı olan genel teknolojik ihtiyaçlarda durum farklı. Telefon ve bilgisayar dahil olmak üzere; USB kabodan kulaklığa, bilgisayar çevre birimlerinden dahili donanımlara kadar tüm kategorilerdeki teknolojik ürünler için takipçilerimizin %38’i son 1 ay içerisinde alışveriş gerçekleştirdiğini belirtiyorlar.

Telegram anketimize katılan vatandaşların %22’si ise 1 yıldan daha önce alışveriş gerçekleştirdiklerini belirliyorlar. Son 1 aydan önce ancak 1 yıl içerisinde, alışveriş yapanların oranı ise toplam %40 olarak karşımıza çıkıyor.

2020’nin ilk günlerinde 2.000 TL seviyesinde sahip olabileceğiniz, gündelik işleriniz için oldukça ideal olan bir bilgisayarın fiyatı bugün 5.000 TL seviyesine yaklaşmış durumda. Daha uzun vadede olsa benzer bir artış akıllı telefonlar için de söz konusu. 2017-2018 yıllarında 6 bin TL seviyesinde olan üst segment telefonlar, artık 10 bin TL civarında alıcı buluyor.

Elbette en gelişmiş bilgisayara, en iyi akıllı telefona sahip olmak zorunda değiliz. Diğer taraftan ne kadar iyi teknolojik imkanlara sahip olursak, o kadar uzun kullanım ömrüne sahip oluyor, dolayısı sıradaki yüklü alışverişimizi minimum 4-5 yıl kadar erteleyebiliyoruz. Temel ihtiyaçlarımızın merkezinde yer aldığı bu tüketim açmazı daha da büyüyecek gibi görünüyor.