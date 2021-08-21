Akıllı Telefon Olmadan Bilgisayarda Nasıl WhatsApp Açılır?

Pek çok kişinin bir numaralı mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp’ı bilgisayarda kullanmak için de akıllı telefona ihtiyacınız var. Peki, telefon olmadan bilgisayarda WhatsApp açmak mümkün mü? Bilgisayarınızı bir Android cihaza çevirirseniz mümkün. Detaylara gelin biraz daha yakından bakalım.

Adı ne kadar skandala karışırsa karışsın Facebook’un sahibi olduğu WhatsApp mesajlaşma uygulamasını kullanmaktan bir türlü vazgeçemiyoruz. Akıllı telefon alışkanlıklarımızın temelini oluşturan WhatsApp, aynı zamanda web sürümü ile bilgisayardan da kullanılabiliyor. Ancak bilgisayardan kullanmak için bile WhatsApp yüklü bir akıllı telefona sahip olmalı ve QR kod okutarak bağlantı sağlamalıyız.

Peki, akıllı telefon olmadan bilgisayarda WhatsApp açmak mümkün mü? Evet, mümkün ama öncesinde biraz uğraşmanız gerekiyor. Çünkü yapmanız gereken işlem, bilgisayarınızı bir Android cihaza çevirmektir. Merak etmeyin, birkaç dosya indirecek ve biraz kurulum yapacaksınız. Sonrasında bir akıllı telefon kullanmadan bilgisayarınızda WhatsApp açabilecek ve sohbetlerinize kaldığınız yerden devam edeceksiniz.

Akıllı telefon olmadan bilgisayarda WhatsApp açma işlemi:

Adım #1: Buradan Andy Android Emulator’ü bilgisayarınıza indirin.

Buradan Andy Android Emulator’ü bilgisayarınıza indirin. Adım #2: Kurulumu tamamlayın.

Kurulumu tamamlayın. Adım #3: Andy Android Emulator’ü açın.

Andy Android Emulator’ü açın. Adım #4: WhatsApp mobil uygulamasını indirin.

WhatsApp mobil uygulamasını indirin. Adım #5: WhatsApp hesap bilgilerinizle giriş yapın.

WhatsApp hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #6: Akıllı telefon olmadan bilgisayarda WhatsApp kullanmaya başlayabilirsiniz.

Akıllı telefon olmadan bilgisayarda WhatsApp kullanmaya başlayabilirsiniz. Adım #7: İşlem tamam.

Akıllı telefon olmadan bilgisayarda WhatsApp kullanmak için yapmanız gerekenler bu şekilde. Andy Android Emulator arayüzü üzerinden tıpkı bir Android cihaz kullanıyor gibi olacaksınız. Yani bilgisayarınızı bir nevi bir Android cihaza çeviriyorsunuz. Sonrası ise tıpkı bir Android işletim sistemine sahip akıllı telefonda WhatsApp kullanır gibi.

Andy Android Emulator nedir?

Andy Android Emulator, bilgisayarınızda Android işletim sistemini kullanmanızı sağlayan bir hizmettir. Bilgisayarınızın işletim sisteminde değişiklik yapmadan Android kullanabilirsiniz. Programı açtığınız zaman karşınıza çıkan yeni arayüz Android işletim sistemine sahip bir mobil cihaz gibi çalışır.

Andy Android Emulator masaüstü ile Android mobil cihazlar arasında senkronizasyon sağlar. Windows ve MacOS’ta anlık bildirimler sunar. Doğrudan indirme yapabilirsiniz. En güncel Android versiyonunu sunması ile dikkat çekiyor. Arayüzü açtıktan sonra tüm mobil uygulamalara ve mobil oyunlara ulaşabilirsiniz.

Andy Android Emulator indirirken Google Chrome bazen hata verebiliyorlar. Bu nedenle indirme işlemini Opera ve benzeri farklı bir internet tarayıcısı üzerinden yapabilirsiniz. Programın resmi internet sitesi dışındaki farklı kaynaklardan indirilen yükleme dosyalarında güvenlik açıkları olabilir.

Andy Android Emulator ile neler yapabilirsiniz?

Kullanıcılarına tam Android arayüzü sunar.

Tüm Windows işletim sistemi versiyonlarında çalışır.

Tüm MacOS işletim sistemi versiyonlarında çalışır.

Google Play Store’a tam erişim sunar.

Mobil cihazınızda senkronize olarak kullanabilirsiniz.

Mobil cihazınız üzerinden denetleme yapabilirsiniz.

Bilgisayarınızda yerel dosyalara Android üzerinden erişebilirsiniz.

Çoklu işlem desteği sağlar.

Andy Android Emulator ile bulut depolama hizmetlerine yedekleme yapabilirsiniz.

Oyun kolu ile oyun oynayabilirsiniz.

Sensör entegrasyonu vardır.

OpenGL donanım desteği vardır.

Kamera ve mikrofon entegrasyonu vardır.

Çalıştırdığınız mobil uygulamalardan masaüstü bildirimleri alırsınız.

Klavye desteği için ücretli alımlar sunar.

Andy Android Emulator’ü yükledikten sonra yapabileceklerinizin bazıları bu şekilde. En temel anlamıyla bilgisayarınızı bir Android cihaza çevirdiğini söylemiştik. Yani Android işletim sistemine sahip bir mobil cihaz ile neler yapabiliyorsanız Andy Android Emulator ile de aynı şeyleri yapmanız mümkün.

WhatsApp Web neden QR kod istiyor?

Andy Android Emulator ile uğraşmak zorunda kalmamızın asıl nedeni, WhatsApp Web sürümünün bağlantı için kullanıcılarından bir QR kod istiyor olması. Yani yanınızda WhatsApp yüklü akıllı telefonunuz yoksa bilgisayar üzerinden WhatsApp kullanmanızın hiçbir yolu yok.

Peki, WhatsApp bunu neden yapıyor? Facebook Messenger ya da en dikkat çeken WhatsApp alternatifi olan Telegram, ek bir cihaz kullanmadan yalnızca hesap bilgileriniz ile giriş yaparak kullanabileceğiniz masaüstü sürümler sunuyor. WhatsApp ise bu konuda oldukça sıkı ve delinmesi zor kurallara sahip.

WhatsApp’ın bu kuralları koymasının en büyük nedeni güvenlik. Neredeyse tüm özel hayatımız bu mesajlaşma uygulamasında kayıtlı olduğu için sadece birkaç basit bilgi ile giriş yapılması uygun görülmüyor. Ancak bunun tek yolunun QR kod okutmak gibi eski bir yöntemden geçiyor olması son derece can sıkıcı.

Sanıyoruz WhatsApp kendisinin masaüstünde pek kullanıldığı düşünmüyor. Mobil uygulamada karşılaştığımız pek çok temel özellik hala web sürümünde yok. Ya kullanıcılar böyle bir talepte bulunmuyor ya da şirket inatla bu tür yenilikler getirmiyor. Kendini mobile odaklamış olan WhatsApp, belki ilerleyen zamanlarda web sürümünü de geliştirir ama şu an için masaüstünde pek kullanışlı olmadığını söyleyebiliriz.

Akıllı telefon olmadan Andy Android Emulator ile bilgisayardan WhatsApp nasıl açılır sorusunu yanıtladık ve konu hakkında bilmeniz gereken detayları paylaştık. Son olaylardan sonra hala WhatsApp’ı güvenle kullanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.