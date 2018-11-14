WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı iki yeni özellik sayesinde yeni bir kişiyi telefon rehberi yerine direkt WhatsApp'a ekleyebilecek, ayrıca başkalarının sizi kolay bir şekilde ekleyebilemesi için QR kod oluşturabileceksiniz.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, kullanıcıların daha hızlı ve kolay iletişime geçebilmesi için Android ve iOS uygulamasına iki yeni özellik geliştiriyor. Bu özelliklerden biri, kişi listenizde olmayan birini doğrudan WhatsApp’a kaydetmenize olanak sağlarken, diğeri de birden fazla kişiye WhatsApp profilinizi kolayca paylaşmanızı sağlıyor.

Uygulamaya gelecek olan ilk özellik kullanıcı ekleme arayüzü olacak. Bu arayüz sayesinde herhangi bir kişiyi, telefon rehberinizde olmasa dahi WhatsApp kişi listesine ekleyebileceksiniz. Bunun için tek yapmanız gereken numaranın bağlı olduğu ülkeyi ve telefon numarasını giriş yapmak. Bu şekilde ilgili numaraya ait bir WhatsApp profili olup olmadığı da kontrol edilebilecek.

Eklenen ikinci özellik ise QR kod oluşturma olacak. Bu özellik sayesinde kullanıcılar WhatsApp profillerine yönlendirilen bir QR kod oluşturabilecek. QR kod tarandığında kişi ekleme arayüzü açılacak ve tüm bilgiler girilmiş olacak. Böylece kodu tarayan kişi, oluşturan kişiyi kolaylıkla ekleyebilecek. Bu özellik, WhatsApp üzerinden hizmet veren işletmeler için oldukça faydalı olacaktır.

QR kodu oluşturan kişiler, silme yetkisine de sahip olacak. Silinen QR kodlar taratıldığında ‘süresi dolmuş’ olarak gözükecek ve kişi bilgilerine erişilemeyecek. Şu an için her iki özellik de test aşamasında ve beta kullanıcıları da dahil hiçbir WhatsApp kullanıcısı tarafından erişilemiyor. Ancak şirket, özellik son halini aldığında önce beta, sonra da herkese açık sürüm kullanıcılarına erişim sunacaktır.