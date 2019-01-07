Targus, mobil cihazınızı hemen yan bölmesinde bulunan bir cep aracılığıyla şarj edebileceğiniz yeni sırt çantasını duyurdu.

Akıllı telefonların her zamankinden çok daha fazla kullanıldığı günümüzde, mobil cihazların şarjının bir anda bitmesi de kaçınılmaz hal almış durumda. Öyle ki çoğu zaman acil durumlar için yanımızda birer powerbank taşımak zorunda dahi kalabiliyoruz.

Targus, hem yanınızda taşımanız gereken eşyaları rahatlıkla sırtlayabileceğiniz hem de bir powerbank işlevi taşıyacak olan yeni sırt çantasını duyurdu. Çantanın iç kısmında yer alan bataryaya standart bir USB kablosu ile bağlı olan şarj aleti sayesinde, dilerseniz daha yüksek mAh değerine sahip bir batarya ile değişim yapabiliyorsunuz.

Telefonunuzun tasarlanan cebe sığıp sığmayacağını merak ediyor olabilirsiniz. Targus'un iPhone XS Max'ı, üstünde Apple'ın kendi deri kılıfı varken dahi rahatlıkla cebine sığdırabildiğini söyleyebiliriz.

Son olarak gelelim bu çantanın fiyatına. Targus Mobile VIP+'ın fiyatı 199 dolar (yaklaşık 1070 TL) olarak belirlenmiş durumda.