WhatsApp’ın en büyük rakiplerinden Telegram’a Türkiye ve Avrupa başta olmak üzere pek çok bölgede erişilemiyor. Uygulamaya girmek isteyen kullanıcılar, giriş kısmında “Yükleniyor” yazısıyla kalıyorlar.

Dünyanın WhatsApp’tan sonra en ünlü mesajlaşma platformlarından olan Telegram’a an itibariyle erişim sorunları yaşanıyor. Downdetector’da da yer alan haritaya göre çok sayıda kişinin popüler mesajlaşma uygulamasına erişim sıkıntısı yaşadığı gözlemlendi. Avrupa ve Türkiye başta olmak üzere Asya ve ABD üzerinde de erişim sıkıntısının olduğu gözlemlenen Telegram sunucuları ne zaman düzelecek, şu an için bilinmiyor.

Telegram’a yeni özellikler gelmişti

Dün yaptığımız haberlerde Telegram için yeni özelliklerin geldiğini duyurmuştuk. Android ve iOS’a gelen bu güncellemede uygulama içi video düzenleyici, iki adımlı doğrulama, animasyonlu çıkartmalar, yeni GIF’ler ve pek çok farklı özellik ekleyen Telegram, bu sebeple çökmüş olabilir. Özellikle nasıl çalıştığı net olarak bilinmeyen uygulama içi video düzenleme özelliğinin sunuculara yük bindirme ihtimali olabilir.

Webtekno Telegram kanalına bekleriz

Bu haber aracılığıyla teknoloji odaklı bilgilerin paylaşılıp, sohbet grubunda bizlerle de konuşabileceğiniz Telegram grubumuza hepinizi bekleriz. Eğer sizler de Webtekno Telegram kanalına gelmek istiyorsanız, tek yapmanız gereken t.me/webtekno adresine tıklamak.

Şu an için Telegram’a hala erişilemiyor, eğer bu konuda bir güncelleme olursa bu haber aracılığı ile bilgilendireceğiz.

Güncelleme: Telegram sunucuları, 35 dakikalık bir kopmanın ardından yeniden çalışmaya başladı. Şu anda kullanıcılar Telegram'a erişebiliyor.