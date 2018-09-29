Whatsapp'ın yeni özelliklerinden hoşlanmayan kullanıcılar için ikinci bir seçenek olan Telegram, yeni güncellemesiyle performansında büyük bir artış göstermiş durumda.

Bugün Telegram, batarya kullanımını daha etkili kılan, uygulama içi bildirim özelliğini getiren ve daha hızlı bir performans sunan bir güncelleme getirdi.

Telegram 5.0’ın arayüzü öncekinin aynısı gibi görünse de geliştiriciler güncellemenin uygulamayı Apple'ın programlama dili olan Swift’te geliştirmenin uygulamayı çok hızlı ve daha batarya dostu yaptığını söylediler. Bunların yanı sıra birkaç hatayı da ortadan kaldırdıklarını eklediler.

Konuşmalardaki animasyonları görüntülerken ya da farklı cihazları senkronize ederken bu hız farkının hemen fark edilebiliyor. Ayrıca uygulama içi bildirimler, kullanıcıların bir konuşma içerisindeyken yeni mesajları görmesine olanak tanıyor.

Telegram blogunda bulunan yorum:

“Yeni genişletilebilen uygulama içi bildirimler sayesinde yaptığınız işteki konsantrasyonunuzu dağıtmadan gelen mesajı görüntüleyip sonrasında da mesajı kapatıp ne yapıyorduysanız işinize geri dönebilirsiniz.”

Whatsapp’a eklenen bazı özelliklerden şikayetçi olan kullanıcılar için farklı bir alternatif olan Telegram’ın bu güncellemesi sonrasında kullanıcı sayısını arttırması bekleniyor.

Telegram, App Store ve Google Play Store’dan ücretsiz olarak indirilebilir.