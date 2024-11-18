Telegram, mini uygulama ve oyunlara büyük yenilikler geldiğini duyurdu. Tam ekran oyun oynama, hareket takibi, kısayol ekleme ve daha fazlasına erişmek artık mümkün.

WhatsApp’ın en büyük rakiplerinden olan mesajlaşma uygulaması Telegram, sürekli getirdiği güncellemeler ile kullanıcı deneyimini iyileştirmeye çalışıyordu. Şimdi ise şirket, çok önemli yenilikler getiren bir güncelleme yayımladı.

Bu güncelleme, mini uygulamaları ilgilendiriyor ve bu konuda şu ana kadar yapılan “en büyük değişiklikler” olarak nitelendiriliyor. Gelen yeniliklere baktığımızda bunun doğru olduğunu görebiliyoruz. Lafı çok uzatmadan gelin uygulamaya gelenlere bir göz atalım.

Tam ekran modu

Kullanıcılar, artık mini uygulamaları dikey veya yatay olarak tam ekranda kullanma imkânına sahip olacaklar. Bu da oyunları tıpkı normal mobil oyunlar gibi tüm ekranda oynayabileceğiniz anlamına geliyor. Ayrıca bu yenilik daha fazla oyun türünün platforma eklenmesini de sağlıyor.

Cihaz hareket takibi

Mini uygulamalar ve oyunlar, artık telefonların hareketlerini de kullanabilecek. Yani bir oyunu cihazınızı sağa sola çevirerek oynayabileceksiniz.

Ana ekran kısayolları

Artık bazı mini uygulamaları telefonunuzun ana ekranına doğrudan kısayol olarak ekleyebileceksiniz. Yani onları açmak için Telegram’ı açmak zorunda kalmayacaksınız, direkt ana ekranınızdan tek dokunuşla erişebileceksiniz.

Konum erişimi

Mini uygulamalara konum paylaşma özelliği de geldi. Bu da geliştiricilerin sizin için konum tabanlı oyunlar, etkinlikler ve etkileşimli haritalar yapmasına olanak tanıyacak.

Medya paylaşımı

Artık kullanıcılar, mini uygulamalar üzerinden doğrudan medya paylaşımı yapabilecekler. Direkt oyunun veya uygulamanın içinden paylaşmak istediğiniz şeyi herhangi bir sohbete yönlendirebileceksiniz.

Telegram’da mini uygulamalara gelen bazı önemli değişiklikler bunlar. Tüm yenilikleri görmek için buradaki bağlantıya göz atabilirsiniz.