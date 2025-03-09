Günümüzde en çok kullanılan ikinci mesajlaşma uygulaması olan Telegram, ana vatanı Rusya'da yasaklandı.

Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram, Rusya’nın Dağıstan ve Çeçenistan bölgelerinde yasaklandı.

Yetkililer, uygulamanın aşırılıkçı faaliyetlerde kullanıldığına dair endişelerini gerekçe gösterirken, alınan karar Telegram’ın gizlilik politikalarıyla ilgili uzun süredir devam eden tartışmaları yeniden alevlendirmiş durumda.

Yasağın sebebi geçmişe dayanıyor

Rusya’da daha önce de çeşitli baskılarla karşılaşan Telegram, bu kez yetkililerin bölgedeki güvenlik tehditlerini artırdığına inandıkları 2023 yılına ait bir olayla ilişkilendirildi. Kullanıcıların mahremiyetini koruma ilkesiyle tanınan platform, aynı zamanda Rusya adına casusluk yaptığı iddialarıyla da farklı ülkeler tarafından yıllardır gündemde.

Rus yetkililer, bölge halkına alternatif mesajlaşma uygulamalarına geçmeleri konusunda çağrıda bulunurken, an itibarıyla Telegram’ın ülke genelinde tamamen yasaklanma ihtimali de konuşuluyor.

Öte yandan Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’un geçen yıl Fransa’da organize suça destek suçlamasıyla tutuklanması, uygulamanın global çapta da tehdit unsuru olarak görüldüğünün bir göstergesi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.