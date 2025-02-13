Telegram yeni güncellemesini yayımladı. Çıkartma aramasında yapay zeka desteği, zaman damgalı video bağlantısı ve benzer botları keşfetme gibi yenilikler getirdi.

Popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan Telegram yeni güncellemesini yayımladı. Telegram yepyeni özellikleri ile karşımızda. İşte güncellemenin öne çıkan detayları!

Telegram, kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla yeni güncellemesini yayımladı. Yapay zekâ destekli çıkartma araması, videolar için kapak resmi belirleme ve izleme ilerlemesini kaydetme gibi özellikler platforma eklenen başlıca yenilikler arasında yer aldı.

İşte telegram'ın sunduğu yeni özellikler

Telegram, yapay zekâ destekli çıkartma arama özelliğini ilk olarak aralık ayında kullanıma sundu. Bu özellik, kullanıcıların doğal dil kullanarak çıkartma araması yapmasına olanak tanıyordu. Önceki sürümde yalnızca 40.000 çıkartmayla sınırlı olan arama özelliği, yeni güncellemeyle milyonlarca çıkartma arasından sonuç verecek. Kullanıcılar artık “düşünen maymun” veya “kaşını kaldıran köpek” gibi ifadelerle çok daha geniş bir çıkartma koleksiyonunda arama yapabilecek.

Telegram, video izleme deneyimini iyileştiren yeni özellikler sundu. Kullanıcılar artık Telegram üzerinden paylaşılan videoların belirli bir zaman damgasına sahip bağlantısını oluşturabilecek. Aynı zamanda videolar için kapak resmi olarak bir kare seçilebilecek ve video düzenleyicisi kullanılarak bu kapaklara metin, çıkartma veya emoji eklenebilecek. Yeni eklenen izleme ilerlemesi özelliği sayesinde ise videolar kaldığı yerden izlenebilecek.

Telegram, platformdaki korsan içerik sorununa karşı da adım attı. Şirket, geçtiğimiz yıl 15 milyon grup ve kanalı kaldırdı. 2023 yılında kanalların keşfini kolaylaştırmak amacıyla benzer kanalları önerme özelliğini devreye alan Telegram, şimdi aynı özelliği botlar için de sunuyor. Artık bir botun profilinde “Benzer Botlar” sekmesi yer alacak ve kullanıcılar ilgili başka botları kolayca keşfedebilecek.