Telegram CEO'su Pavel Durov, şirketin nihayet kârlı olmaya başladığını açıkladı. Uygulama, 2024 boyunca 1 milyar dolar gelir elde etmeyi başardı.

WhatsApp’ın en büyük rakibi olarak nitelendireceğimiz Telegram, her geçen gün daha da büyüyordu. Ancak şirket, şimdiye kadar kârlı bir pozisyona geçememişti. Kurucu Pavel Durov tarafından yapılan yeni bir açıklama bu durumun değiştiğini gösterdi.

Durov, dün yaptığı açıklamada şirketin nihayet kârlı olmaya başladığını duyurdu. Ayrıca uygulamanın toplam gelirinin 2024’te 1 milyar doları geçtiğini de ekledi.

Borçların önemli bir kısmı ödendi

Telegram, 2022 yılında Premium olarak adlandırdığı ücretli abonelik hizmetini başlatmıştı. Bu abonelik, yüksek indirme hızından, kişiselleştirilmiş emojilere, gerçek zamanlı çeviriden daha yüksek dosya yükleme limitine kadar birçok özelliği kullanıcılara sunuyordu. Açıklamada da şu anda Premium’un 12 milyon kullanıcısı olduğu ifade edildi. Toplam kullanıcı sayısının ise 950 milyondan fazla olduğunu belirtelim.

Ayrıca şirketin kripto varlıkları dahil edilmeden yılı 500 milyon dolar nakit rezervi ile tamamladığı da aktarıldı. Şirket, bu sonbahar boyunca borçlarının önemli bir kısmını ödeyerek kârlı duruma geçmeyi başardı. Son dört yılda 2 milyar dolar civarı borç birikmişti.

Telegram’ın bu yükselen başarısının şaşırtıcı olmadığını söylemek gerek. Şirket, sürekli olarak kullanıcılarını sevindiren özellikler getiriyordu. Son birkaç yılda işletmelere yönelik özellikler, reklam geliri paylaşım hizmeti, içerik üreticilerinin para kazanmalarını sağlama, mini uygulamalar gibi birçok farklı işlevi uygulamaya getirmişti.