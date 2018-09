Sony’nin PlayStation markalı ürünü televizyonda en çok izlenen reklamlar listesine ağlarını attı, en tepeye oturdu ve bir önceki lider olan FoxNext Games’i geçti.

GamesBeat, sekiz milyon adet akıllı televizyondan bilgi toplayan ve bunları inceleyen iSpot.tv ile aylık bir rapor hazırlamak için anlaşma yaptı.

Bu anlaşmanın verileriyle görebiliyoruz ki ortalama televizyon reklamı izlenimleri, oyun sektörü için artış gösteriyor. 2.8 milyar kişiye ulaşan ve 15,600 kere gösterilen 33 markanın 68 reklamı tahmini olarak 36,9 milyon dolar değerinde.

PlayStation etkileyici bir şekilde 2,400 defa gösterilen reklamlarıyla 901,7 milyon kişiye ulaştı ve bunların 543,2 milyonu yeni oyunları Spider-Man’den geldi.

İkinci sırada ise FoxNet Games, 3,200 kere yayınlanan reklamlarıyla 331,3 milyon izlenmeye ulaştı. ‘‘Assemble Your Squad’’ 207,1 milyonla FoxNet Games’te en çok izlenmeyi aldı.

Üçüncü sırada bizi 2,600 kere yayınlanan on iki adet reklamıyla Nintendo karşıladı. En çok izlenen reklamı ise 314,8 milyonun 120,6 milyonunu oluşturan ‘‘Extending Summer’’ oldu.

Xbox, 1,200 defa yayınlanan reklamlarının getirdiği 255,5 milyon izlenmeyle dördüncü sırayı aldı. 212 milyon izlenmeyle “Shadow of the Tomb Raider: Become the Tomb Raider” açık ara fazla izlendi.

Xbox’ı 252,7 milyonla InnoGames takip etti. 1,100 defa yayınlanan reklamlarından 163,9 izlenmeyle ‘‘Develop Your City’’, kendi reklamları arasında ilk sıraya oturdu.