AKK'nin yakında kalkması ile birlikte bir çok internet sağlayıcısı fiyatlarını değiştirdi. Bu durumdan memnun olmayan ise bir çok kişi var.

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) başkanı Yusuf Ata Arıak, yapılan açıklamalarda yılbaşı itibari ile yürürlüğe girecek internet fiyatlarından şikayet etti. Arıak, "Her ne kadar AKN kaldırılacak olsa da, fiyatlandırmanın direk olarak 2 katından fazlasına çıkması Türk Telekom'un yaptığı tekelcilikten başka bir şey değildir" şeklinde belirtti.

Arıak, Türk Telekom'un Türkiye içerisinde altyapıların 62% gibi bir payına sahip olması ve bunları diğer internet sağlayacılarına açmaması sonucu fiyatların bu şekilde olduğunu, Türk Telekom'un yalnızca tekelcilik yaptığını belirtirken, böyle olacağının belli olduğunu, perakende fiyatların yanında diğer sağlayıcılara sunduğu fiyatları da artırdığını belirterek, diğer firmaların da fiyatlarını artırmaktan başka bir şansının kalmadığını da sözlerine ekledi.

İnternetin ucuzlaması için Türk Telekom'un altyapılarını rakipleri ile paylaşmaktan başka bir seçeneğin olmadığını belirten Arıak, aynı zamanda Avrupa'da tüm firmaların rakipleri ile altyapılarını paylaştığını ve bu sayede internet fiyatlarının çok daha ucuz olduğunu da paylaştı.

Eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) başkanı Ömer Fatih Sayan, şu an Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı olup aynı zamanda da Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı iken bu durumun ne kadar umutsuz gözüktüğünü anlaması güç değil.

BTK'nın net açıklamalarına karşı bu açıklamaları hiçe sayabilen Türk Telekom ile BTK arasında bu fiyatlar yürürlüğe girdikten sonra karşı karşıya gelecek mi yoksa tüm insanların 2 senedir hayalini kurduğu AKN'siz internet kullanımı daha da zehre mi dönüşecek hep beraber göreceğiz.