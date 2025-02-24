Evinizde hayatınızı kolaylaştıracak ve iş yükünüzü azaltacak teknolojik ürünleri bir araya getirdik.

Ev hayatında birçok sorumluluğumuz var. Bunlara vakit ayırmak ise bazen zorlayıcı olabiliyor. Ev işlerinin yanı sıra kozmetik veya güvenlik için de birçok teknolojik ürüne ihtiyaç duyabiliyoruz.

Biz de bu nedenle sizler için ev hayatınızı kolaylaştıracak ve renklendirecek ürünleri derledik!

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Son yılların gözdesi robot süpürgeler ile başlayalım. Reaktif teknolojisi ile Roborock Vacuum Cleanner Q8 Max

Yeni teknolojiler hayatımıza girmeye ve işlerimizi kolaylaştırmaya devam ediyor. Bu teknolojilerden en revaçta olanı ise robot süpürgeler. İş yükünü üzerinizden alan bu teknoloji, birçok teknolojik özelliğe de yer veriyor. Siz başka işlerle meşgul olurken, Roborock ise haritalama ve zamanlama özellikleri ile evinizi temizliyor.

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Daha profesyonel ve üst segment ürün arayanlar için Roborock Q Revo

Roborock markası, bu kulvarı domine ediyor diyebiliriz. Yüksek teknolojili ve dayanıklı ürünleri ile ön plana çıkan markanın bu ürünü, birçok özelliği bünyesinde barındırıyor. Bu robot içerisinde çöp haznesi, paspas yıkama özelliği ve sıcak hava kurutma gibi seçenekleri bulunuyor.

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Cam temizliğini dert edenler için Kiwi KWC-7130 Cam Temizleme Robotu

Cam silmek genel anlamda zahmetli ve bazen de bir o kadar tehlikeli. Bu nedenle bu işi de teknolojinin ellerine bırakmak isteyebilirsiniz. Kiwi KWC-7130 ise bu ihtiyacınızı karşılayabilir. Yapay zeka ile donatılmış bu ürün, otomatik durma ve düşme koruması gibi özelliklere de sahip.

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Daha gelişmiş teknoloji isteyenler için Hutt DDC55

Sessiz yapısı ile ön plana çıkan bu ürün, yapay zeka desteği ile işlerinizi kolaylaştırıyor. Bunun yanında, 8 metrelik bir güvenlik halatı ve akıllı düşme koruması bulunuyor. Metrekareyi 3 dakikada temizleyebilen ürünün pil ömrü ise 20 dakika.

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Güvenlik isteyenler için TP-LINK Tapo Akıllı Kapı Zili

Ev güvenliği, günümüz dünyasında oldukça önemli bir konu haline geldi. Bu nedenle bazı ihtiyaçlarımız olabiliyor. Bu ihtiyaçlara karşılık verecek ürünümüz ise TP-LINK tarafından geliyor. Gece görüş desteğine sahip olan bu akıllı kapı zili, istenmeyen misafirlerden sizi koruyabilir. Suya dayanıklılık özelliği bulunan ürün, çift yönlü ses seçeneğine de sahip.

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Fiyat performans ürünü arayanlar için Şımart Akıllı Kapı Zili

Daha uygun bir ürün arayanlar, Şımart markasının bu ürününe göz atabilir. Bu üründe de gece görüş özelliği ve çift taraflı ses desteği bulunuyor. Şarj edilebilir bir bataryaya sahip olması da bir diğer artısı.

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Televizyonunu renklendirmek isteyenler için Apple TV

Her ne kadar çoğu televizyon akıllı olarak karşımıza çıksa da bazı televizyonlar kullanıcıların isteklerini karşılamıyor. Bu nedenle, kullanıcılar TV Box ürünlerine yöneliyor. Apple'ın bu ürünü de çoğu ihtiyacınızı karşılamak için tasarlanmış. 4K desteği sunan Apple TV, Dolby Atmos ve Bluetooth gibi teknolojilere de sahip. Eğer bir Apple telefona sahipseniz, Siri ile senkronize ederek de kullanabilirsiniz.

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Daha uygun bir ürün isteyenler için Xiaomi Mi Box S

Xiaomi tarafından geliştirilen bu ürün, aynı şekilde 4K desteğine sahip. Dolby Atmos ve Dolby Vision teknolojilerine de sahip olan bu ürün, Bluetooth desteğini de bünyesinde barındırıyor. 2 GB Ram'e sahip olan üründe, 8GB Rom bulunuyor.

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Evini renklendirmek isteyenler için de Philips Hue WCA E27

Odasında farklı bir ambiyans oluşturmak isteyenler için, Philips tarafından gelen bir ürünle karşınızdayız. Bu akıllı aydınlatma sayesinde odanızın atmosferini değiştirebilirsiniz. Bu ürün, zamanlama ve sesli kontrol özelliğine de sahip.

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Philips tuzlu geldiyse daha uygun bir ürün olan TP-LINK Tapo L530E

Akıllı aydınlatma kategorisinde en çok satan ürünlerden birisi olan Tapo L530E, birçok özelliği bünyesinde barındırıyor. Bunlardan en çok göze çarpanı, sunduğu renk çeşitliliği ve asitan desteği.

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Alerjisi olanlar veya daha temiz bir hava isteyenler için Xiaomi Smart Hava Temizleyicisi

Hava temizleyiciler, daha temiz bir hava solumak isteyenler veya alerjisi olanlar için geliştirilmiş bir ürün. Ortamdaki havayı daha kaliteli bir hale getiren bu teknoloji sayesinde, sinüzit benzeri rahatsızlıklardan da korunabilirsiniz.

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Daha üst segment bir ürün arayanlar için Xiaomi Hepa Hava Temizleyici

Daha gelişmiş özelliklere sahip olan bu ürün, yüksek filtreleme oranı ile dikkat çekiyor. Toz ve polen filtreleme özelliğine sahip olan ürün, aynı zamanda negatif hava iyonlaştırma özelliğine de sahip.

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