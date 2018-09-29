Samsung'un SM-G620'si Yeni 'Galaxy J7 Prime 2019' Olabilir

TENAA, Samsung'un 'Galaxy SM-G620' kodlu cihazının fotoğraflarını yayınladı. Peki, yeni SM-G620, Samsung'un 'Galaxy J7 Prime 2019'u olabilir mi?

Cihazlarını düşük, orta ve yüksek segmentlere ayırarak değişikliği giden ve Çin pazarında rekabet için geri dönen Samsung’dan yeni akıllı telefon geliyor! TENAA, SM-G620 olarak listede yerini alan yeni Samsung cihazın Galaxy J7 Prime 2019 olarak geleceğini belirtti. Neden mi? Bir göz atalım:

Samsung’un listelerinde kullanılan ürün kodları ile bize gelen cihazların isimlerini yan yana getirip bir bakacak olursak SM-G620’nin yeni Galaxy J7 Prime 2019 olacağı kesin. Şirket daha önce geliştirdiği cihazı SM-G611’i Galaxy J7 Prime 2 (2018) olarak piyasaya sürmüştü. Bunun yanı sıra Galaxy J7 Prime için SM-G610, 2015 Galaxy On7 için de SM-G600 isimlerini vermişti.

Samsung, Galaxy A modelleri içinse ‘SM-Axxx’ kodlarını kullanıyor. Kısacası SM-Gxxx kodlu cihazı Galaxy A serisine alması oldukça saçma olur. Bu nedenle SM-G620’nin Galaxy J7 Prime 2019 olduğuna kanaat getirebiliriz. Şimdi TENAA’nın eriştiği SM-G620’nin özelliklerine bir göz atalım:

Cihazın paylaşılan görüntüleri Samsung’un Galaxy A8 Star modelini oldukça anımsatıyor. Özellikle arka yüzünde çift kamera ve parmak izi tarayıcısı oldukça benzer görünüyor. Cihaz üzerinde çentik bulunmayan ‘Infinity Display’ ekran ve tek objektifli ön kamera ile karşımıza çıkıyor. Bu yeni Samsung’da ilginç bir şekilde atanmış bir Bixby düğmesi bulunmuyor.