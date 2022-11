Riot Games, Call of Duty Mobile ve WeChat gibi dev markaların arkasındaki isim olan Tencent, Çin'deki ekonomik sorunlar nedeniyle zor günler yaşıyor.

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından olan PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile’ın yapımcısı olan Tencent, aynı zamanda League of Legends ve Valorant’ın yapımcısı olan Riot’un sahibi ve Epic Games’in %40’lık hissesine sahip. Şirket aynı zamanda Çin’in en büyük iki sosyal medyası WeChat ve Tencent QQ’nun da sahibi.

Durum böyle olunca Tencent hem Çin’in hem de dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alıyor. Ayrıca Tencent’in aynı zamanda Çin hükümetine ve Birleşik Krallık hükümetine teknoloji desteği sağladığı da biliniyor. Ancak görünüşe göre şirket, son zamanlarda maddi olarak toparlanmakta zorlanıyor.

Çin’de durgunlaşan ekonomi Tencent’i ağır vurdu

Geçtiğimiz günlerde 2022’nin 3. çeyreğindeki kazancını açıklayan Tencent, bir önceki çeyreğe kıyasla %2 daha az kâr ettiklerini açıkladı. Ayrıca geçen yıla kıyasla da %2 daha az kazandıklarını belirten yetkilileri, bu durumu Çin’deki ekonomik olumsuzluklara bağladı. Projelerinin büyük çoğunluğunu Çin’e özel hazırlayan ve ana gelirini Çin’den kazanan Tencent, ülkedeki olumsuz ekonomik şartların kendilerini etkilediğini ve bu durumun da ürünlerine yansıdığını açıkladı. Tabii ki %2 daha az kâr etmesi ilk bakışta pek bir şey ifade etmiyor olabilir ancak Tencenti, kârının neredeyse tamamını Ar-Ge çalışmalarına harcayan bir firma olduğunu için bu %2'lik fark bile şirketi derinden etkiliyor.

Tencent’in sosyal medya ve video platformları bu olumsuzluklar nedeniyle daha agresif reklam politikaları ile gelirlerindeki düşüşü en aza indirmek için harekete geçti. Kullanıcılar her ne kadar bu yeni reklam stratejilerinden memnun olmasa da Tencent, gelecekte daha kullanıcı odaklı bir reklam sistemi kuracaklarının da sözünü verdi.

Oyunların da kalitesi düşüyor

Ayrıca Tencent’in Çin’e özel sunduğu “Honour of Kings” ve “Peacekeeper Elite” isimli oyunları da şirketin büyük gelir kaynakları arasında yer alıyor. Oyun içi alışverişlere para harcamayı seven Çinli oyuncular sayesinde şirket, her yıl milyonlarca doları (2021 yılında sadece oyun içi harcamalardan 1.7 milyon dolar kazandığı iddia ediliyor) sadece oyun içi harcamalardan kazanıyor. Ancak geçtiğimiz aylarda bu satın alımlar neredeyse sıfırı bulmuş durumda.

Ayrıca şirketin dünya çapında sunduğu PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, League of Legends Wild Rift gibi oyunlar da geciken güncellemeler, sorunlu güncellemeler ve hatta anti hile sistemindeki açıklar nedeniyle kullanıcı kaybetmeye başladı. Sektördeki uzmanlara göreyse bu oyunlar ihmal edilmesinin tek nedeni Tencent’in şu anda maddi sorunlarla boğuşması.

Şirketin CEO’su 2023 yılında maddi anlamda bir sorun yaşamayacaklarını ve şirketi daha da büyütüp sadece Çin’deki değil tüm dünyada yeni projelerle kullanıcıları mutlu edeceklerini açıkladı.