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Tencere Boyutuna Uyum Sağlayan ve Her Yerini Eşit Isıtan Ocak

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Mutfakta sınırları zorlamayı, büyük davet yemekleri hazırlamayı veya uzun balık tavaları kullanmayı seviyorsanız, geleneksel ocakların o sabit yuvarlak sınırlarına hapsolmanın ne kadar sinir bozucu olduğunu bilirsiniz. Ocağa tam oturmayan devasa bir tencere kullandığınızda genellikle yemeğin ortası yanar, kenarları ise yeterince ısınmaz. Çünkü ısı sadece o önceden belirlenmiş küçük yuvarlağın içinden verilir.

Tencere Boyutuna Uyum Sağlayan ve Her Yerini Eşit Isıtan Ocak
Onur Şahin Onur Şahin /

Peki ya teknolojinin bu fiziksel kalıpları yıkıp, ocağı doğrudan tencerenizin şekline ve boyutuna göre anlık olarak yeniden boyutlandırdığını söylesek? Gelin, mutfaktaki sınırları ortadan kaldıran esnek pişirme mühendisliğine yakından bakalım.

Geleneksel Ocakların Çizdiği Kesin Sınırlar

Klasik gazlı veya elektrikli ocaklarda pişirme alanları önceden çizilmiş sabit dairelerden oluşur. Tencereniz bu daireden küçükse kenarlardan ısı kaçar ve enerji israfı olur; büyükse ısının dağılımı bozulur. Bu durum sizi mecburen ocağın fiziksel kurallarına uymaya zorlar.

İçerikten Görseller

Tencere Boyutuna Uyum Sağlayan ve Her Yerini Eşit Isıtan Ocak
Siemens_InductionAir_13057697
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Siemens_Mutfak

Isı Dağılımında Yaşanan Orantısızlık

Büyük bir döküm tava veya geniş bir karnıyarık tenceresi kullandığınızda, ısının sadece tencerenin merkezine vurması yemeğin homojenliğini bozar. Kenardaki malzemeler ısınana kadar merkezdeki malzemeler çoktan fazla pişip formunu kaybetmeye başlar.

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Her Türlü Tencereye Akıllı Uyum

Siemens teknolojilerinde yer alan esnek pişirme alanları (flexInduction), bu sabit dairelerin yarattığı sorunu kökten çözer. Sistemdeki akıllı sensörler sayesinde ocak, üzerine koyduğunuz her türlü tencereye anında uyum sağlar.

Taşan Tencereler İçin Ek Isıtma Bölgeleri

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Özellikle bütün bir balık pişirirken veya devasa bir ızgara tepsisi kullanırken kap, standart alanın dışına taşar. flexInduction teknolojisi, tencereniz pişirme alanının dışına çıktığında bu durumu anında algılar ve yüzeydeki ek pişirme alanını devreye sokarak ısıtma sınırlarını genişletir.

Kusursuz ve Eşit Isı Dağılımı

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Ocağın tencerenin taban haritasını okuyarak ısıtma alanını genişletmesi sayesinde, yemeğinizin her noktasına aynı enerji ulaşır. Bu teknoloji, kullanılan tencerenin daima eşit şekilde ısınmasını sağlayarak profesyonel mutfaklardaki o homojen pişirme kalitesini evinize taşır.

Mutfakta Kuralları Sizin Koyduğunuz Bir Deneyim

Bu esnek yüzey teknolojisi sayesinde ocağın karşısında "Hangi tencereyi hangi göze sığdırsam?" bulmacası oynamanıza gerek kalmaz. Yüzeyi nasıl kullanmak isterseniz, ocak ısıtma sistemini sizin yerleşiminize göre optimize eder.

Ocağın belirlediği dar sınırlara göre değil, tamamen kendi tariflerinize, kullandığınız kaplara ve hayal gücünüze göre özgürce yemek pişirmek istiyorsanız, bu esnek teknolojilere sahip Siemens ocaklarına göz atabilirsiniz.

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