Yeni nesil çamaşır makineleri içindeki yükü ve miktarını analiz ederek yıkama süresini adeta baştan yazıyor. Peki bu sihir değil de teknoloji olan sistem tam olarak nasıl çalışıyor?

Sensörler Artık Sadece Telefonlarda Değil

Akıllı telefonlarımızdaki ivmeölçer veya ışık sensörlerine alışkınız ama günümüz çamaşır makineleri de benzer bir donanım ordusuyla geliyor. Bu sensörler, makinenin içine attığınız çamaşırları hassas bir şekilde analiz ediyor. Örneğin Siemens’in intelligentDosing teknolojisi bu verileri kullanarak her yıkama için gereken deterjan ve yumuşatıcı miktarını otomatik olarak ayarlar. Böylece ne eksik ne de fazla deterjan kullanılır.

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Yük Miktarına Göre Dinamik Hesaplama

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Eskiden iki parça kıyafet de atsanız, tamburu ağzına kadar da doldursanız makine o 2 saatlik programı inatla bitirirdi. Şimdiki yük sensörleri ağırlığı gramı gramına tartarak gereksiz su ve zaman israfının önüne geçmek için program süresini anında güncelliyor.

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Zamanı Bükmek İçin Güçlü Bir Beyin: varioSpeed

Teknolojinin geldiği son noktayı anlamak için Siemens çamaşır makinelerindeki varioSpeed özelliğine bakmak süreci özetlemek adına oldukça güzel bir örnek. Bu sistem, yük sensörlerinden gelen verileri işleyip tambur hareketlerini optimize ederek, yıkama performansından ödün vermeden süreyi %65'e kadar kısaltabiliyor.

Isı Sensörleriyle Deterjan Optimizasyonu

Süre kısalırken çamaşırların temiz çıkması için suyun tam olarak doğru sıcaklıkta olması gerekir. Hassas ısı sensörleri, deterjanın en aktif ve çözüngen olacağı sıcaklığı anında sabitleyerek kısa sürede maksimum hijyen elde edilmesini sağlar.

Hızlanırken Makineyi Parçalamayan Motorlar

Yıkama süresini kısaltmak demek, makinenin daha agresif ve hızlı çalışması demek ancak bu esnada komşuları ayağa kaldırmamak gerekiyor. Siemens'in iQdrive gibi fırçasız ve manyetik çalışan motor teknolojileri, sürtünmeyi ortadan kaldırarak bu yüksek hızlara sessiz ve sarsıntısız bir şekilde çıkılmasını mümkün kılıyor.

Su Akışını Yöneten 3D Sensör Ağları

Çamaşırların daha hızlı ıslanması ve durulanması için suyun tambur içindeki hareketinin de mükemmel ayarlanması şarttır. 3D sensör sistemleri, tamburun dönüş hızını ve yük dengesini anlık olarak kontrol ederek yıkama verimini artırır.

Kumaşın Yıpranmasını Önleyen Algoritmalar

"Hızlı yıkama genelde kıyafetlerin canına okur" gibi bir ön yargı vardır ama durum artık tam tersi. İpek veya yün gibi narin kumaşlar için özel olarak geliştirilmiş programlar seçildiğinde, akıllı algoritmalar devreye girer. Bu algoritmalar, tambur hareketlerini bir saat mekanizması hassasiyetinde düzenleyerek en narin giysilerinizi bile yıpranmaya karşı koruma altına alır.

Zaman Kazandırırken Enerjiden Tasarruf Ettiren Döngü

İşi sadece hızlı bitirmek yetmez; akıllı teknolojilerin asıl olayı bu hızı enerji verimliliğiyle birleştirmesidir. Sensörlerin anlık yönlendirmeleri sayesinde makine sadece gerektiği kadar su ve elektrik harcayarak, doğayı da en az sizin zamanınız kadar korumuş oluyor.