Electrek adlı haber sitesinin iddiasına göre Tesla model elektrikli otomobiller, yakın zamanda doğrudan Apple Müzik ve Amazon Müzik entegrasyonlarına sahip olacak.

Elektrikli lüks otomobil denilince akla ilk gelen markalardan birisi olan Tesla, hem donanım hem de yazılım açısından otomobillerinde geliştirmeler yapmaya devam ediyor. Çoğu araç, Apple Müzik, Amazon Müzik ve Spotify gibi müzik platformların Bluetooth bağlantısıyla eşleştirilmesine izin veriyordu. Tesla, geçtiğimiz sene Spotify’ı multimedya ekranına entegre ederek, uygulamanın telefondan bağımsız bir şekilde çalışmasına olanak sağladı.

Bir haber sitesinin son aktardığı bilgilere göre Tesla, araç içerisine Spotify’ın ardından Apple Müzik ve Amazon Müzik özelliklerini de entegre edecek. Bu bilgiler, greentheonly adlı bir Twitter kullanıcısın sızdırmış olduğu fotoğraflar sonucunda ortaya çıktı.

Müzik uygulamaları, telefondan bağımsız bir şekilde çalışacak

Electrek adlı bir haber sitesi, geçtiğimiz aylarda Tesla’ya Tidal adlı müzik platformunun geleceğini iddia etmişti. Bu bilgiler henüz doğrulanmadan, haber sitesinden bir yeni iddia daha geldi. Electrek’e göre Tesla, ilerleyen dönemde elektrikli otomobillerin multimedya ekranına Amazon Müzik ve Apple Müzik platformlarını doğrudan entegre edecek. Bu sayede sürücüler, bu uygulamaları telefondan bağımsız bir şekilde kullanabilecek.

Sızdırılan ekran görüntülerinde Tesla'nın multimedya ekranında, daha önce desteklenmeyen Apple, Amazon ve Tidar gibi seçeneklerin eklendiği ortaya çıktı. Greentheonly adlı kullanıcı, bu fotoğrafları "görünüşe göre Tesla'ya daha çok müzik desteği geliyor" başlığıyla paylaştı.

Şu anda doğrudan Apple Müzik entegrasyonuna sahip sadece Porsche’nin tamamen elektrikli Taycan modeli bulunuyor. Konuyla ilgili Elon Musk’tan henüz bir açıklama gelmedi, ama ünlü iş insanının Tesla modellerinde müziğe karşı duyduğu ilgi göz önünde bulundurulduğu zaman, Tesla’nın bu platformlara doğrudan erişebilmesi hiç de imkansız gözükmüyor.

Tesla'nın müzik konusunda getirdiği en ilginç güncellemelerden birisi: Boombox

Tesla, geçtiğimiz dönemde sürücülerin medya kaynaklarını gizlemesine olanak sağlayan bir güncelleme yayınlamıştı. Bu güncellemeye sürücülerin kişiselleştirilmiş korna kullanmasını sağlayan Boombox adında ilginç bir yazılım eklendi. Sürücüler, Boombox sayesinde gaz çıkarma sesinden alkış sesine kadar birçok ilginç ve eğlenceli korna seslerini Tesla model araçlarda kullanabilir hale geldi.